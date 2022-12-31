السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» ترصد استعدادات المصريين للاحتفال بالعام الجديد

المصريون يحتفلون
المصريون يحتفلون بالعام الجديد

رصدت كاميرا فضائية "إكسترا نيوز"، استعدادات المصريين للاحتفال برأس السنة الميلادية 2023 وبالتحديد من شارع الكوربة بمصر الجديدة بالقاهرة.

وأظهرت الكاميرا شجرة الكريسماس الكبيرة التي يقصدها أغلب المصريين لالتقاط صور تذكارية أمام هذه الشجرة الضخمة، كما رصدت الزينة في الشوارع وفرحة المصريين الذين أتوا خصيصًا لهذا المكان للاحتفال برأس السنة.

احتفالات لا تفرق بين المسلمين والمسيحيين

وأكد الباعة بهذا الشارع أنه لا تتم التفرقة بين احتفالات المسيحيين والمسلمين. ففي كل المناسبات تكون نفس الاحتفالات والزينة بمختلف أشكالها وبنفس الأعداد المتواجدة، والجميع يحتفل.

كما عرضت القناة احتفالات المصريين بالعام الجديد من برج القاهرة، والذي تزين للاحتفال بالعام الجديد، وكذلك ممشى أهل مصر.

اكسترا نيوز رأس السنة استعدادات المصريين للأحتفال شجرة الكريسماس الكوربة

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