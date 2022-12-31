أحمد موسى يهنئ الرئيس السيسى بالعام الجديد: «كل سنة وحضرتك بتبنى مصر»

هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بالعام الجديد: "كل عام وشعبنا العظيم في كل مكان بخير وصحة وبركة، وبلدنا آمن غانم سالم".

كما هنأ موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية صدى البلد، القوات المسلحة والشرطة المصرية بالعام الجديد: "ربنا يحميكم يا أبطال في كل مكان، وندخل عامًا جديدًا ونحن بلد آمن مستقر، وكل سنة وشرطتنا رجال في كل مكان، ربنا يحميكم يا رب في كل مكان"، معقبًا: "اليوم يوجد تأمين في كل مكان، مساجد، كنائس، دور العبادة، الاحتفالات في كل مكان تجد رجال وزارة الداخلية منتشرين في كل مكان".

كما وجه رسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بالعام الجديد: «كل سنة والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا بألف خير ومتواجد معنا، وموجود مع شعب مصر بيبني البلد، يا رب دائمًا باستمرار نطمئن على حضرتك، ودائمًا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبني الوطن، وترى مصالح مصر وشعبها العظيم وتدعمه، كل سنة وسيادة الرئيس السيسي بألف خير وموجود بينا ومعانا، ربنا يحميك يا سيادة الرئيس».