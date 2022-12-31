المغرب يحظر دخول الوافدين من الصين بسبب تفشى فيروس كورونا

قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، إن المغرب سيفرض حظرًا على دخول الوافدين من الصين، مهما كانت جنسياتهم، اعتبارًا من الثالث من يناير وحتى إشعار آخر لتجنب أي موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وفرضت عدة دول قيودًا على المسافرين من الصين، حيث يرتفع عدد المصابين بكوفيد-19.

ويزور الآلاف من السائحين المغرب قادمين من الصين كل عام، وعادة ما يسافرون على متن رحلات جوية تأتي عبر الخليج.

وفي تغيير مفاجئ في السياسة، بدأت الصين هذا الشهر في تفكيك أكثر أنظمة الإغلاق والاختبارات المكثفة صرامة في العالم، مما وضع اقتصادها المنهك في طريقه لإعادة الانفتاح الكامل خلال العام المقبل.

لكن رفع القيود أدى إلى انتشار كوفيد إلى حد كبير دون رادع، ومن المحتمل أن يصيب ملايين الناس يوميًا هناك، وفقًا لبعض خبراء الصحة الدوليين.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه لا تزال هناك تحديات صعبة، في تصريحات اعتبرتها وكالة بلومبرج للأنباء "الأكثر صراحة" في التراجع عن سياسة "صفر كوفيد" التي أدت إلى تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد والضغط على النظام الصحي.

وقال شي في كلمته بمناسبة العام الجديد اليوم السبت: "اتباعًا لنهج مستهدف وقائم على العلم، قمنا بتكييف استجابتنا لكوفيد على ضوء تطورالوضع لحماية حياة وصحة الأشخاص إلى أقصى قدر ممكن".

وكان شي قد أدلى بأول تعليقات حول سياسة "صفر كوفيد" أمس الجمعة منذ أن اتخذت حكومته خطواتها الأولى لتخفيف تلك السياسة في السابع من ديسمبر.

وذكر أنه تم "تحسين" هذه السياسة لحماية أرواح الأشخاص وتقليص التكاليف الاقتصادي لأدنى حد.

وبحسب بلومبرج، تسبب انسحاب الصين المفاجئ من سياسة "صفر كوفيد" في زيادة عدد الإصابات بشكل كبير.