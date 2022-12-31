خبير علاقات دولية: سياسة مصر الخارجية لا تنحاز لطرف دون الآخر

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن من أهم سمات الخارجية المصرية هي السياسة النزيهة الرشيدة في ظل عالم يموج بالأزمات.

سياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حصاد 2022" مع الإعلاميتين آية عبدالرحمن، ودارين مصطفى، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على التوازن وبناء علاقات لا تنحاز لطرف دون آخر، وتقوم على احترام القانون الدولي وتعظيم مفهوم العمل المشترك.

وأشار إلى أن فكرة التنويع في سياسة الخارجية المصرية، وضمت الدائرة العربية والإفريقية والآسيوية، للاستفادة من كل هذه الدوائر وبناء شركات اقتصادية معها، لأن هذه الدوائر كانت جزءًا من السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن كان هناك نوع من النشاط السياسي الكبير وهناك العديد من اللقاءات مع الرئيس السيسي وأشقائه العرب والتي حققت إنجازات كبيرة.