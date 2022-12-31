محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بالعام الميلادي الجديد 2023

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، خالص التهنئة القلبية لأبناء محافظة بورسعيد وأجهزتها الأمنية والتنفيذية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023 ، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.

وأكد محافظ بورسعيد أن الفترة الحالية تشهد تنمية غير مسبوقة في كافة ربوع الدولة المصرية، مشيرا أن محافظة بورسعيد كان لها نصيب كبير من التنمية والتطور؛ والذي جعل منها واحدة من المدن النموذجية في كافة المجالات، لتحقيق حياة كريمة للمواطن، لافتا أن عجلة التنمية والتطور هي أحد مكتسبات الاستقرار والأمن والأمان الذي تنعم به الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ودعا محافظ بورسعيد أن يكون العام القادم هو عام الخير والرخاء والتقدم لمصرنا الحبيبة وشعبها الكريم، وأن ينعم الله علينا باستمرار الوحدة والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يأتي العام الجديد محملا بالخير و الأمنيات والتنمية لمدينة بورسعيد الباسلة وأبنائها الكرام.