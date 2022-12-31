ناحية الطين

سمعت أن يوم عمل الرب الإله السماوات والأرض، خلق آدم الإنسان الأول من الطين ليعبده، نفخ الله فى حفنة تراب نسمة حياة؛ فتحولت إلى طين، ومن هذا الطين شكَّل الله آدم وصار نفسًا حية، ورأى الله ذلك أنه حسن جدًا، وآدم بدوره عَبَدَ الله، وأحبّه حبًا كبيرًا؛ لأنه خلقه من عدم، ووهب له الحياة من لا شىء، وسمعت أننا على صورة الله خُلِقنا، وروح الله تسكن فينا؛ فاستنتجت أن لنا نفس ملامحه وقدراته، ووارثون حرفته فى الخلق من عدم.

وفى صباح يومٍ جديد، وكان الشارع خاليًا من الأطفال والكبار، ورغبة مُلِحّة للعب داخلى، لا تجد من يشاركها هواها، فكرت أن أقلد الله فى عمله، وأصنع إنسانًا جديدًا يكون مُعينى ونظيرى، ويلعب معى حينما أريد، مثلما صنع الله آدم من الطين؛ ليؤنس به الجنة.

نظرت حولى لأراقب إن كان أحد يرانى أم لا، فلم أجد أحدًا مهتمًا بأمرى، والشارع شبه خالٍ من المارّة، ونوافذ البيوت خربة وخالية لا ينفذ منها وجه إنسان، وكأن الله أوقع عليهم سباتًا جماعيًا؛ فنام أهل البطرخانة كلهم فى نفس الوقت.

مِلت على الأرض، وجلبت حفنة تراب من شارعنا الذى كانت أرضه طينية متعرِّجة غير مستقرة ولا مسفلتة، بصقت على التراب، فلم يتحول إلى طين؛ لأنها بصقة صغيرة لطفل على كمية تراب كبيرة، فلم تعجن، جربت البصق عدة مرات لم تكفِ لعجن التراب، حتى نشف ريقى من كل ماء فيه، وتذكرت أن الله القدير قد يكون فعلها من أول مرة لأنه الله.

رأتنى أمى من الشرفة ألعب فى التراب، وأقرّبه من وجهى محاولًا عجنه، فنهرتنى، وقالت لى:

- ما هذا الذى تفعله أيها القذر؟!

بالطبع لم أخبرها بما كنت أفعله، أو أنوى فعله؛ لأنها بالتأكيد كانت ستعاقبنى لعدة أسباب، وربما تطردنى من البيت..

ناحية الفرن

شارع خالتى فى نفس حيّنا، ولكنه لا يشبه شارعنا، شارعها مظلم ضيق أرضه أسفلتية لا تشبه أرضنا، ملىء بالعمارات العشوائية الخرسانية العالية، التى تسببت فى ظلام الشارع المزدحم، وزحام الشارع سببه فرن الخبز الذى يقبع فى نهايته، ويأتى إليه السكان من الشوارع المحيطة لشراء الخبز، مما يجعله شارعًا يعج برائحة الخبز والغرباء فى أوقات عمل الفرن.

مرة أثناء لعبى الكرة مع ابن خالتى وأبناء جيران خالتى، جاء طفل غريب لا يعرفه أحد فينا، كان ينتظر دوره فى طابور الخبز الطويل، واقترح علينا أن يشاركنا اللعب حتى يأتى دوره، ويأخذ خبزه، فتشاورنا فى أمره، ولم نجد غضاضة من مشاركة وجه جديد فى اللعب معنا، فقد يمكننا ذلك من معرفة حركات كروية جديدة مستوردة من الشوارع المحيطة تضيف إلى مهارتنا الكروية تكتيكات لعب جديدة.

أبلغت الطفل الغريب بأننا موافقون على لعبه معنا، وسألته:

- ما اسمك؟

فأجاب الطفل الغريب:

- اسمى طارق.

أثار هذا الاسم العائم الحائر بين الأديان حيرتى، وسألته بطريقة فظة مباشرة لكى ينتهى فضولى:

- أنت مسيحى أم مسلم؟

فأجاب الطفل الغريب بغطرسة:

- أنا مسلم الحمد لله.

بالتأكيد لم يعقه دينه المختلف من اللعب معنا؛ لأننا نلعب دائمًا مع أصدقاء مسلمين، ولكنى لم أستمتع بهذه المباراة وخسرت فيها، لانشغال ذهنى طوالها برده المتعالى «أنا مسلم الحمد لله»، ولماذا يحمد طارق هذا الله؛ لأنه مسلم!

وحينها، قرّرت أن دينى أنا الآخر أيضًا مصدر للفخر ودافع للغطرسة على الآخرين، وحسمت أمرى من يوم هذه المباراة إن سألنى أحد من الآن فصاعدًا عن دينى، سأقول له بتعالٍ «أنا مسيحى الحمد لله»..

علام تضحكون؟! أليس معى حق؟!

قصص من المتتالية القصصية «نواحى البطرخانة»- القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية