«العائلة لا تـُغنى عن الأصدقاء.

والأصدقاء لا يغنون عن العائلة.

والعائلة لا تُغنى عن الأسرة.

وكل أفراد الأسرة- سواها- لا يُغنون عنها، تلك التى كانت ولا تزال تشاطرنى الحياة».

كتب «فؤاد» هذه الكلمات فى صفحة بيضاء من دفتره ورسم من حولها إطارًا وكتب فوقه «بداية المقدمة»، ثم طوى الصفحة، فظهرت صفحة جديدة لا تزال فارغة من الدفتر، ذلك الدفتر الذى يكتب فيه خواطره عن رحلة حياته؛ تمهيدًا لنشر تلك الخواطر فى كتاب كـ«سيرة ذاتية» عن حياته التى قضاها فى الكتابة والتدريس بالجامعة.

كان قد أنهى منذ ثوانٍ المكالمة الهاتفية الأسبوعية التى تجريها معه ابنته «ندى» من كندا، حيث تقيم مع زوجها وأطفالها، وبعد يومين سيكون ميعاد المكالمة الأسبوعية الأخرى التى تأتيه من «دبى» حيث يعيش ابنه الآخر «حسام» مع أسرته.

لماذا بكى كعادته وهو يتحدث مع «ندى»؟ كان قد تذكر بالأمس نصيحة زوجته الراحلة «صفيّة»، التى طالما نصحته بها، تذكرها بينما كان يدوّن المواضيع التى يريد أن يتناقش مع «ندى» فيها أثناء المكالمة فى دفتره، حتى لا ينسى أيًا من تلك المواضيع.

«امسك نفسك يا (فؤاد)، بلاش دموع، كده انت بتتعب قلوب الولاد فى غربتهم وبتقلقهم علينا».

كانت النصيحة ترنّ فى أذنيه منذ الأمس، وظل طوال الوقت حتى هاتفته «ندى» يذكّر نفسه بها، «لا تبكِ»، فلتكن مكالمة مرحة، تطمئن فيها على الشياطين الصغار، وتملأ روحك من أصواتهم، تطلب من «خالد» زوج «ندى» أن يسرع فى إرسال الأوراق التى طلبتها منه، وتطمئن عليهم، وتطمئنهم عليك، والسلام.

فلماذا بكيت؟

كانت الأمور بالفعل تسير على ما يُرام فى المكالمة كما خطط. فى البداية حدّث «ندى» ثم الصغيرين «يونس» و«سلمى» لدقائق حكيا له فيها عن مدرستهما الجديدة وأصدقائهما الجدد، ورحلتهما لحديقة الحيوان المفتوحة مع المدرسة، ثم حدّث «خالد» واستعجله فى إرسال الأوراق، ثم عادت «ندى» فسألته عن أحواله وعن التزامه بمواعيد الأدوية، وعن التزام البواب وزوجته فى تأدية طلباته، فطمأنها على ذلك كله، ثم سألها عن أحوالها وعن أحوال الأسرة مع الشتاء هناك، كانت تطمئنه وتحدثه عن برودة الجو وعن بدء تساقط الجليد لديهم، كانت الأمور تسير فى المكالمة على ما يرام، حتى تغيّر صوت «ندى» فجأة واختنق بالبكاء، وهى تعتذر له كثيرًا عن اضطرارها للسفر وتركه وحيدًا. كان يعلم أنها سافرت فى المرة الأخيرة وتركت قلبها هنا معه، ومع ذكرى والدتها التى رحلت منذ شهور.

أخذت تلك العزيزة تعتذر وتطلب منه أن يسامحها، فاختنق صوته بالبكاء، وظل يهتف:

«مسامحِك يا (ندى)، مسامحِك يا نور عينى، أنا كويس والله يا بابا، متقلقيش عليا».

هتف كثيرًا بهذه العبارات بصوتٍ عالٍ جدًا، كان منفعلًا، هل سمعه الجيران؟ فكّر فى ذلك للحظات وابتسم فى حرج.

تلك العزيزة، أيضًا، قالت له فى نهاية المكالمة جملة دون قصد، لم يكن يقولها له أحد سوى أمها «صفيّة».

«خلّى بالك من روحك».

وكأنها قد فجّرت فى روحه ينبوعًا من الشجن والحنين، ففاضت عيناه دون إرادة منه.. ما زلتِ معنا يا «صفيّة»، وما زالت روحك حيّة فى قلب «ندى»، وفى قلبى.

«خلّى بالك من روحك».

قالتها له «صفيّة» للمرة الأولى وهى تودعه عند باب شقة أسرتها، عندما كانا لا يزالان فى فترة الخطوبة، رنّت يومها الجملة فى أذنه وهو ينزل درجات السلم ويعبر بوابة البيت إلى الشارع.

كم مرة قالتها له «صفيّة» بعد تلك المرة؟ ربما ملايين المرات، إلا أن الحقيقة أنه منذ عرفها كانت هى دومًا من تعنى به وبروحه، لم تكن مجرد زوجة، كانت شريكة حياة.

فاضت عيناه مرة أخرى وهو يتذكر ذكرياته معها، وينظر لصورتها المعلقة فى إطار ذهبى على الحائط المواجه لمكتبه، حتى اهتزت الرؤية أمامه بفعل الدموع.

لا بأس من البكاء الآن، صرت وحيدًا وبإمكانك أن تبكى كما تشاء، حتى وإن رحلت تلك التى طالما بكيت على صدرها. لكن تذكر، فى المكالمة القادمة «لا تبكِ»، ولتكن مكالمة مرحة، تسأل فيها عن «ندى» و«خالد» والشياطين الصغار، وتملأ فيها روحك بضحكاتهم، وحديثهم الودّى».

مسح عينيه ووجهه، ثم أمسك بالقلم وكتب فى الصفحة الفارغة:

كنت أحيا من قبلكِ يا «صفيّة» جسدًا دون روح، وعندما التقيتكِ عرفت كيف يعيش جسدان بروحِ واحدة. حتى رحلتِ وفارقتنى روحك، نعم كنّا نعيش معًا بروحٍ واحدة، وتلك الروح كانت روحكِ أنتِ. روحكِ التى منحتينى إياها عن طيب خاطر، كيف- بعد كل هذا الحب- ترحلين وتتركيننى ثانية جسدًا دون روح؟!

تمّت

من مجموعة روح صفية ، القائمة القصيرة لجائزة ساويرس