القداس الأخير

كنت قد تخيلت عبر آلاف الصور والمقالات التى طالعتها ودرستها فى الكتب والأفلام الوثائقية كيف ستكون روما. أحفظ شوارعها وأسماء الميادين وأشهر المقاهى. عرفت كل شىء دون أن أذهب إلى هناك. عرفت أن كم الجمال سيكون فاتنًا وجامحًا إلى الدرجة التى لن يتحملها قلبى. وأن الحل الوحيد لاستيعاب ذلك الجمال أن تكون لدىّ رفيقة أحبها وأقتسم معها كل هذا.

تخيلت كل هذا فى رأسى. ما يحدث الآن رأيته بعين خيالى عشرات المرات وأنا أسقط فى النوم بعد ليالٍ طويلة مؤرقة. كيف سأحكى وماذا سأقول. إيماءاتى وحركات يدى. حديثى الذى لا ينقطع وحماسى الذى يجعلنى أنسى أن ألتقط أنفاسى أو أبتلع ريقى. الرذاذ الذى سيتطاير من فمى. والعينان اللتان ستطالعاننى بانبهار وصاحبتهما لا تنصت إلى ما أقول لأنها قد ذابت فى تأمل قسمات وجهى بحب. كل ذلك تخيلته وكل ذلك صار الآن، فى هذه اللحظة والساعة، حقيقةً وواقعًا لا محض خيال.

ولم أكن لأتمنى أكثر من هذا.. لم أكن لأتمنى أجمل من مارى لأقتسم معها تلك اللحظة، لم أكن لأطلب كمالًا كهذا.

أضمها نحوى أكثر فأكثر حتى يصل دورنا للدخول من البوابة العالية. نصعد السلمات العشرة المؤدية لها «نعم عددتها»، الباب الأخضر الداكن مفتوح عن نصفه، نعبر معًا ورأسى يرتفع إلى أعلى بنظرى الجوعان إلى جمال كل تفصيلة فى الكنيسة التى صممها وبناها وجملها بيرنينى منذ ٥٠٠ عام أو يزيد: الأعمدة الرخامية الخضراء بشرايين من ذهب، الأطفال والملائكة البيضاء المنحوتة من حجر بابتسامتها التى تشع شقاوة وعبثًا طفوليًا. صدى الصوت مع كل خطوة نخطوها إلى الداخل ونحن نسير فى البهو فوق البلاط المقسم كلوح الشطرنج باللونين الأسود والسكرى.

تلح مارى المرة تلو المرة وهى تشد قميصى بطفولية: «أيها الموسوعة، احكِ لى عما نراه». ولكنى لا أرد عليها. فدقات قلبى تتسارع حتى يكاد يبلغ حلقى، وقدماى لا تقويان على حملى أمام طوفان هذا التاريخ المقدس الذى يحوطنى. «قمة الفن. هذا ما نحن فيه. اصمتى واشتمى رائحة العبقرية تحوطنا من كل جانب. الكلام هنا جريمة لا أجرؤ على ارتكابها».

مع كل خطوة نخطوها أفكر كم من قدم مرت من هنا؟ كم من عقل تبدل وتبدد حين سقط فى تيه أسئلة الكمال والعجز بين هذه الأروقة. دع جانبًا من أتوا متعبدين لله، ومن خدموا الله ها هنا، ومن أفنوا حياتهم فى بناء المعجزات تقربًا إلى الله. دعهم جانبًا ويكفينا الآن هؤلاء الذين فنوا فى الفن. وطارت حياتهم وأرواحهم قربانًا لكمال الوجود الإنسانى، فقط محاولة منهم للقبض على كنه الوجود وربما.. ربما.. فهم المعنى.

حين وصلنا إلى حيث تنتظرنا القديسة فى علياها بين يدى الملاك، انهمرت دموعى رغمًا عنى. قبضت على ذراع مارى التى لا شك كانت تدارى ضحكتها على تلعثمى. جررتها إلى أقرب مقعد رخامى وجلسنا عليه. منتصفين أمام القديسة التى تطير مرتفعةً بين ذراعى ملاك يحمل حربةً يوجهها إلى قلبها. بتشنجاتها الحسية والروحية. الرخام الطيع بين يدى بيرنينى جعل التمثال الجامد مفعمًا بالحركة والحياة. إن ما يحدث الآن يحدث لتوه، أيًا كان ما تمر به القديسة الإسبانية، فإنها تمر به حالًا الآن. أنظر حولى لأرى إن كان أحد آخر يطالع ما أطالعه، فأجد على يمينى رءوسًا منحوتة لثلاثة رجال ينظرون إلى هذه المعجزة السماوية الأرضية بذات الفضول والاندهاش.

«الله!» أصرخ بكتمان وأنا أضع يدى على فمى خيفة أن يفسد صوتى اللحظة على كليهما. هذه اللحظة التى خلدها بيرنينى لا تزال.. مستمرةً على مدار ٥٠٠ عام. إنه لم يجمدها، ولكنه حافظ عليها فى حالة من الثبات المتحرك. الموات الحى. إنها لحظةً حية، مستمرة لم تتوقف. ذلك الوجد. تلك اللحظة التى يقترب السهم فيها سنتيمترًا تلو السنتيمتر. أراه يتحرك أمامى وأسمع الصرخة تخرج من فمها المفتوح بتأوه غنج. يغلى الدم فى عروقى من شفاهها الطرية المبهرة. فى ذات اللحظة لا أتوقف عن ترديد لفظ الجلالة على فمى. تلك الازدواجية هى تمامًا ما حكت عنه تيريزا، وما أراده بيرنينى. وهى بالضبط ما أعيشه الآن دون إرادة منى.

أفيق من دهشتى للحظة وأنظر لمارى. «هل ترين ما أراه؟» تبتسم مارى فى جرأتها المخجلة كالعادة. «تكاد نشوتها تنتقل إلىَّ». فى يدها لا تزال المطوية المنكمشة. «افتحى هذه المطوية. مؤكد ستجدين نص الرؤية التى رأتها تيريزا ودونتها فى مذكراتها وألهمت هذا التمثال». تفتح مارى الورقة وتبحث بين السطور حتى تجد ما أخبرتها به. تطالعنى بدهشة. أطلب منها أن تقرأها بصوت مرتفع حتى أسمعها وأنا أطالع التمثال. وبإنجليزيتها ذات اللكنة الأوروبية الثقيلة تقرأ مارى، ويتسلل إلىّ صوتها وأنا أتيه بنظرى بين ثنايا حجاب القديسة، لتزداد اللحظة اكتمالًا وتنحفر بداخلى حتى يوم أن أموت.

«قريبًا منى للغاية، ظهر ملاك فى هيئةٍ بشرية، لم يكن طويلًا، ولكنه كان آيةً فى الجمال. بوجهٍ مشتعلٍ بدا كأحد هؤلاء الملائكة من عليين الذين يظهرون وكأنهم مشتعلون.. فى يده رأيت حربةً طويلةً من الذهب، وعند طرفها المعدنى المدبب كان ما يبدو أنه كتلةً من النار. بدا لى أنه يغرسها عدة مرات داخل قلبى. ينفذ بها إلى أقصى دواخلى، وحين سحبها إلى الخارج، شعرت وكأنه يخرج أحشائى معها، تاركًا إياى متقدةً بنار حب عظيم لله. كان الألم عظيمًا، حتى إنه جعلنى أتأوه، ولكن حلاوة الأمر كانت تتخطى الألم الرهيب حتى إننى أردت ألا ينتهى. الروح الآن لا يشبعها سوى الله. الألم ليس بالجسد، ولكنه فى الروح حتى وإن كان للجسد نصيب منه. إنها نفحة من الحب فائقة الحلاوة تلك التى تجرى الآن بين الروح والله، وأرجو من الرب بجلاله أن يشعر بما شعرت به كل من يظن أنى أكذب».

القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية