من رواية: أنشودة الجلاد

٢٨ أكتوبر

كم أحب القدرة على التأمل يا حبيبتى. أستطيع القيام بالتأمل إلى درجة ما، إلا أننى لا أقوم به بعمق حتى وإن كان هناك هدوء، فأنا أتوقع الضوضاء فى أى وقت. أعلم أن المرء يحصل على الإجابة الصحيحة لأسئلته عبر التأمل، إلا أننى لا أستطيع بسبب الظروف المحيطة بى. فالأمر لا يقتصر على الضوضاء وحدها، لا يمكن لأحد أن ينفرد بنفسه فى السجن، هناك توتر عام، مناخ من العنف فى السجن، وفى كل السجون. هناك الكثير من الأوغاد المجانين فى هذا المكان، يخلقون مناخًا من العنف والعداء والجنون.

أحب قدرتك على التأمل. لا أعلم إن كنت مهووسًا بالكتابة السريعة، أنا أفكر بنفس الطريقة، وقد يؤدى هذا إلى فتح أبواب من الأفضل أن تبقى مغلقة. أظن أن هناك الكثير من الأرواح الشاردة، التى تسعى إلى غزو العقل البشرى، وهى بالطبع ليست أرواحًا شريرة. الكثير منها يشعر بالوحدة، والكثير منها يشعر بالسُخط أيضًا.

حبيبتى، من يعبث مع الأرواح فعليه أن يحترس. لا أود أن أبدو سوداويًا، تتلاعب بى الهواجس، ولا أعلم علـى وجـه الـدقـة مـتـى أدركت ضرورة أن تسيطرى على نفسك. يجب أن تكونى أقوى من الأرواح التى تحاولين التواصل معها، وأن تعى الرسائل التى تصلك منها، ولكن عليك التراجع إن شعرتِ فى بعد فترة بقوة جذب، أو بحدوث أمر غير طبيعى، أو شعرت بحزن أو عدم ارتياح من أى نوع. يجب أن تكونى بأمان وأنت تفعلين هذا، مثل أى شىء آخر فى الحياة. كونى قوية، ولا تخافى.

حبيبتى، أنا لا أعلم ما يحدث بعد الموت عدا أن الأمر يكون مألوفًا... هذا ما أشعر به، وما فكرت فيه لسنوات. ما يهم بشأن الموت هو إحكام السيطرة على الذات، حتى لا تشتت الأرواح الشاردة انتباهك وأنت تمرين من أمامها، وقد تحاول الوصول إليك والإمساك بكِ حتى. وإذا حدث هذا لأى منا، فيجب أن يُفكر فى الآخر. هذه هى الأشياء التى أعرفها بطريقة ما يا حبيبتى. وعندما تموتين ستشعرين بتحرر لم تعرفيه من قبل فى أثناء الحياة، وتصيرين قادرة على السفر بسرعة خارقة، وتصلين إلى المكان بمجرد التفكير فيه. إنه أمر طبيعى، وسوف تتكيفين معه بسرعة... تكونين مجرد وعى تحرر من الجسد.

إن الرجل فى الزنزانة المجاورة يضرط بقوة لم أسمعها من قبل. كنت أظن أن «جيبز» هو أقوى من يضرط فى العالم، إلا أنه لا يساوى شيئًا مقارنة بذلك الرجل. إنه يضرط بصوت مرتفع وغاضب ومدوٍّ. لم أسمع مثل هذا الصوت من قبل. إنه أسوأ من صوت آلة جز العُشب.