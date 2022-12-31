السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الوزراء يستقبل 2023 بقرارات هامة.. والمتحدث يكشف التفاصيل

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال جولته التفقدية بميناء الإسكندرية حملت الكثير من الأخبار التي تبث الطمأنينة في الشارع المصري. 

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أول خبر هو أن الحكومة لديها من الموارد الدولارية الحالية، أو من الخطط المستقبلية لتوفير موارد دولارية، ما يكفينا لعام كامل يتجاوز 30 يونيو وهو نهاية العام المالي، حيث سيكون لدينا موارد دولارية تكفي 2023م بكل احتباجاته.

وأوضح أن القرار الثاني هو عجلة  الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك بدأت ولم تتوقف، والدليل على ذلك هو أنه خلال شهر واحد وهو شهر ديسمبر تم الإفراج عن سلع تتجاوز 6 مليارات دولار، ومازالت بعض السلع في الجمارك الموجودة من قبل، وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على الانتهاء منها جميعًا قبل حلول شهر رمضان، لأن الهدف هو  تشغيل المصانع بكل طاقتها وإحداث وفرة وزيادة العرض في السلع الغذائية ومن ثم إحداث انخفاض في الأسعار، لأن زيادة المعروض من السلع هو السلاح الوحيد القادر على خفض الأسعار. 

وأشار إلى أن الرسالة الثالثة تأتي بهدف طمأنة مجتمع الأعمال، حينما أكد رئيس الوزراء أن الفترة القادمة سيعمل مع الجهاز المصرفي على توفير الموارد الدولارية اللازمة لقيام المستوردين المصريين لسداد ما عليهم من متأخرات للموردين الأجانب. 

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