سوبهراسنكار داس الهند -ترجمة محمد الحدينى

بالمقصورة مصباح يومض بوهن مثل مريض يحتضر

والبوصلة تشير بسخرية نحو الاتجاه الخاطئ

فى الليلة الماضية

رسم الحبر على قفازى صورة ليلة غاب قمرها

وكان أفراد الطاقم يرتشفون بانتشاء أكواب الشاى التى قدمها لهم المشعوذ

وأخذوا يرددون أنشودة المستقبل المشرق حتى غلبهم النعاس.

ولكنك كنت الاستثناء

أنت فقط من ثبت القارب عندما رسمت خط الطول

أنت فقط من مددت بصرك فى الأفق وغامرت وسألت:

«لماذا هذا التعلق الأثير بالسفينة وليس بالقارب؟»

أتدرى لماذا؟

لأننى أستطيع أن أرى العالم بأسره من على سطح السفينة

ولأننى يمكننى اللعب بقطع حطامها الطافية

وحتى عندما تمضى السفينة فى طريقها لتلتصق بالنهر الجليدى

تكون قطرة الضباب الصغيرة ترسمنى على لوحة الكون القماشية.