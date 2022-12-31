السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سوبهراسنكار داس الهند -ترجمة محمد الحدينى

قراصنة

سوبهراسنكار داس الهند
سوبهراسنكار داس الهند -ترجمة محمد الحدينى

بالمقصورة مصباح يومض بوهن مثل مريض يحتضر

والبوصلة تشير بسخرية نحو الاتجاه الخاطئ

فى الليلة الماضية 

رسم الحبر على قفازى صورة ليلة غاب قمرها

وكان أفراد الطاقم يرتشفون بانتشاء أكواب الشاى التى قدمها لهم المشعوذ

وأخذوا يرددون أنشودة المستقبل المشرق حتى غلبهم النعاس.

ولكنك كنت الاستثناء

أنت فقط من ثبت القارب عندما رسمت خط الطول

أنت فقط من مددت بصرك فى الأفق وغامرت وسألت:

«لماذا هذا التعلق الأثير بالسفينة وليس بالقارب؟»

أتدرى لماذا؟

لأننى أستطيع أن أرى العالم بأسره من على سطح السفينة

ولأننى يمكننى اللعب بقطع حطامها الطافية

وحتى عندما تمضى السفينة فى طريقها لتلتصق بالنهر الجليدى

تكون قطرة الضباب الصغيرة ترسمنى على لوحة الكون القماشية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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