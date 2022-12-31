«سامسونج مصر» تحتفل مع عملائها بالعام الجديد بهدايا قسائم شراء إلكترونية وجنيهات ذهبية مع عرض «الكل كسبان مع سامسونج»

أطلقت سامسونج مصر حملة عروض حصرية مميزة لتشارك عملائها الاحتفالات بالعام الجديد، وتتيح لهم إمكانية الحصول على هواتف سامسونج المتنوعة التي يرغبون في اقتنائها أو تقديمها كهدايا لعائلاتهم وأصدقائهم، حيث تتميز منتجات سامسونج من الهواتف المحمولة بإمكانيات مميزة، وتصميمات فريدة، وأسعار تنافسية، كما تتنوع فئاتها لتلبي جميع احتياجات العملاء.

وبهذه المناسبة، أطلقت سامسونج عرض "الكل كسبان مع سامسونج" الذي يقدم للعملاء هدايا حصرية وعروضًا خاصة، من بينها الحصول على قسيمة شراء إلكترونية من "أمان" بقيمة تصل إلى 500 جنيه، مع فرصة للاشتراك في السحب على جنيهات ذهبية أسبوعيًا، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ولجنة مكونة من موظفي شركة سامسونج من مختلف إدارات الشركة.

يسري هذا العرض على عمليات شراء أي من هواتف سامسونج خلال الفترة من 16 ديسمبر 2022 حتى 31 يناير 2023، أو حتى نفاد الكمية المتاحة في العرض من متاجر سامسونج، أو متاجر البيع بالتجزئة المعتمدة فقط بجمهورية مصر العربية، والتسجيل على Samsung members، على أن يكون الشراء والتسجيل خلال الفترة للاشتراك المحددة في العرض.

يمكن لجميع عملاء سامسونج الاشتراك في السحب من خلال تطبيق Samsung Members عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالعميل ورقم الـIMEI على اللينك المخصص لذلك، للدخول في السحب على جنيه ذهب واستلام قسيمة شراء إلكترونية "E-voucher" يمكن استبدالها أو استخدامها من مقدم خدمات الدفع الإلكتروني «أمان».



ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات السحب على الجنيهات الذهب أسبوعيًا خلال فترة العرض، بواقع 25 جنيهًا ذهبيًا كل أسبوع، بإجمالي 125 جنيهًا، يتم منحها لنحو 125 فائزًا، بحيث يتاح الفوز لكل عميل مرة واحدة فقط بحد أقصى جنيه ذهبًا، ويتم تسليم الجنيهات الذهبية من قبل سامسونج في مكتب الشركة بحضور مندوب من وزارة التضامن في تواريخ محددة، وهي الاثنين 2 يناير2023، والاثنين 9 يناير 2023، والاثنين 16 يناير 2023، والاثنين 23 يناير 2023، والخميس 2 فبراير 2023.

يتضمن هذا العرض عددًا من الشروط والأحكام العامة، تضمن حقوق كلًا من العميل وشركة سامسونج مصر، من بينها ضرورة التزام العميل بتسجيل بيانات صحيحة، وأن يكون هو الحائز الفعلي للجهاز الفائز في السحب في حالة الفوز، إلى جانب عدد من البنود الأخرى التي يمكن للعملاء الاطلاع عليها بشكل كامل عند التسجيل في المسابقة.

تحرص سامسونج دائمًا على توفير مجموعة متميزة من الهواتف المحمولة في مختلف الفئات، حرصًا منها على توفير الإمكانيات التي تتناسب مع متطلبات العملاء في الفئات السعرية المختلفة، وأطلقت سامسونج خلال العام المنقضي 2022 أحدث هواتفها القابلة للطي من سلسلة جالاكسي في السوق المصرية Fold 4 & Z Flip 4، وتعتبر نقلة جديدة في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي بمميزات فريدة سواء على مستوى التصميم الجذاب أو تقنيات الكاميرا والمعالجات المتقدمة التي تمنح المستخدمين تجربة استثنائية.

وينتمي هاتفي جالاكسي Z Flip 4 وجالاكسي Z Fold 4 للجيل الرابع من الهواتف القابلة للطي، التي حققت نجاحًا منقطع النظير منذ طرحها لأول مرة في السنوات القليلة الماضية، وحققت مبيعات ضخمة ولاقت قبولًا لدى شريحة كبرى من المستخدمين، وتتوقع سامسونج أن يستمر تضاعف مبيعات هذه الفئة من الهواتف، نظرًا لأنها أصبحت من الأجهزة الأكثر طلبًا من قبل العملاء.