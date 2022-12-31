الإبداع مستمر.. «المتحدة» فى 2023: خريطة شاملة للقنوات والإذاعات.. والهدف حماية الهوية

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أداء رسالتها الإعلامية فى ٢٠٢٣، تلك الرسالة القائمة على تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، فى مقدمتها الحفاظ على الهوية المصرية، وتنمية العقول والارتقاء بالفكر، ورعاية المواهب، والحفاظ على قيم الأسرة.

وتسعى «المتحدة للخدمات الإعلامية» لتحقيق هذه الأهداف من خلال خطة برامجية شاملة ومميزة على كل قنواتها ومنصاتها، تتضمن إنتاج العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والبرامج التليفزيونية التى أعادت من خلالها الريادة الإعلامية لمصر فى ٢٠٢٢، وتسعى لاستمرارها وتأكيدها فى العام الجديد.

ولن يقتصر نشاط «المتحدة» فى ٢٠٢٣ على هذه الأعمال والبرامج، وتعتزم المضى قدمًا فى رعاية وإطلاق مبادرات التوعية والتثقيف وتنمية الفكر فى العديد من مجالات الحياة، لتواصل بذلك رسالتها القائمة على الإعلام التنموى، الذى افتقده إعلامنا بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية.

«صنايعية مصر»عمر طاهر يقدم قصص الأبطال المنسيين برؤية جديدة على DMC

تولى الخريطة البرامجية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أهمية كبيرة للتثقيف والبحث عن قصص الأبطال المنسيين والحفاظ على التراث فى عدد من المجالات، والبداية مع البرنامج المنتظر «صنايعية مصر» للكاتب عمر طاهر، المقرر عرضه قريبًا ضمن الخريطة البرامجية الجديدة على شاشة DMC.

يتطرق البرنامج الجديد إلى سيرة عدد من الشخصيات التى أسهمت فى كتابة تاريخ مصر، من أمثال المهندس المصرى عادل جزارين، الذى سهل للمصريين الحصول على سيارة مناسبة على مدار سنوات.

كما يتطرق إلى أبطال المقاومة الشعبية فى السويس، وأصحاب التجارب فى التجارة والفن والإدارة، ويستند البرنامج إلى النجاح الكبير لـ«طاهر» بعد أن طرح كتابه، الذى يحمل الاسم نفسه للبرنامج، قبل ٦ سنوات.

ويسعى البرنامج لتسليط الضوء على نحو ٣٠ شخصية مؤثرة فى تاريخ مصر الحديث برؤية جديدة.

واحتوى كتاب «صنايعية مصر» على قصص أشهر الصنّاع المصريين فى كل المجالات خلال المائة عام الأخيرة، ويعد أول محاولة لتوثيق الصناعات المصرية على الإطلاق، وحاول عمر طاهر، بشهادات حية وصور نادرة، أن يكتب تاريخًا نوعيًا ينسب الفضل إلى أصحابه، ويوثِّق أثر بعض من رسموا الملامح الشخصية ومسارات الحياة اليومية لسكان هذا البلد.

«Shark Tank» تسليط الضوء على رواد الأعمال

دعمًا للعقول المصرية الشابة، تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج الواقع الجديد «شارك تانك Shark Tank»، أقوى برنامج عالمى لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، والشركات الناشئة فى كل المجالات، ممن يبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة عبر تمويلها من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وينطلق البرنامج خلال الأيام القادمة على شبكة قنوات CBC، ويستعين بلجان تحكيم من كبار رجال الأعمال فى مصر والوطن العربى ومن لهم خبرة كبيرة فى عالم المال والأعمال.

«الدوم» اكتشاف مواهب التقديم التليفزيونى والتمثيل والغناء من كل ربوع مصر

بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الأول من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، تستعد شبكة قنوات أون لعرض الموسم الثانى من البرنامج الأضخم لاكتشاف المواهب بتطوير أكثر وتنظيم مختلف من تنفيذ شركة ميديا هب.

ويسعى البرنامج الجديد للتنقيب والبحث عن أبرز المواهب فى مجال التقديم التليفزيونى والتمثيل والغناء من كل ربوع مصر على غرار الموسم الأول بعد أن تبنت الشركة المتحدة الفائزين من الموسم الأول من خلال قنواتها وأعمالها المتنوعة.

وفى موسمه الأول، نجح البرنامج فى اكتشاف العديد من المواهب الشابة فى مختلف المجالات سواء فئة التقديم التليفزيونى أو التمثيل وأيضًا الغناء.

وضع القائمون على «الدوم» مجموعة من الشروط للتقديم والمشاركة فى الموسم الثانى من البرنامج، أهمها أن يكون عمر المشترك من ١٨ إلى ٣٠ عامًا للغناء والتمثيل، ومن ٢١ إلى ٣٠ للتقديم التليفزيونى.

ويكون التقديم فى المسابقة مُتاحًا للمصريين فقط، ويتم إدراج الرقم القومى للتأكد، على أن تكون الأولوية فى الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمى، وليس بأسبقية الحضور.

ويُطلب تصوير فيديو حديث مصور خصيصًا للمسابقة، مع ضرورة ألا يمانع المشترك السفر والإقامة فى القاهرة خلال فترة المسابقة، إذا تم قبوله فى المرحلة التالية، كما أنه عليه الاحتفاظ برقمه الذى يظهر بعد التسجيل.

وإذا تم اختيار المشترك بعد التقديم على الموقع الرسمى، سيتم الاتصال به لأداء الاختبارات أمام لجنة البرنامج فى المحافظة التابع لها، ويجب عليه إخطار البرنامج بأى مشكلات صحية أو أمراض مزمنة عند الحضور للمسابقة، حال وصوله إلى مرحلة الاختبارات.

وجبة درامية مميزة فى رمضان المقبل بمشاركة كل نجوم الصف الأول

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إبهار الجمهور بالأعمال الدرامية التى تقدمها على مدار السنوات الماضية، وتجهز وجبة درامية مميزة فى رمضان المقبل، تعود من خلالها النجمة منى زكى إلى دراما رمضان بمسلسل جديد مكون من ١٥ حلقة، يحمل اسم «تحت الوصاية»، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

وبعد النجاح الكبير الذى حققه فى رمضان ٢٠٢٢، ينافس النجم أحمد مكى بالجزء السابع من مسلسل «الكبير أوى»، الذى من المقرر أن يشهد مشاركة ضيوف شرف من نجوم الصف الأول على غرار الجزء السادس، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى رمضان الماضى.

وتتواجد النجمة نيللى كريم فى رمضان المقبل بمسلسلها الجديد «عملة نادرة»، وهو عمل ينتمى إلى دراما الصعيد، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويشارك فى بطولته جمال سليمان وعدد كبير من النجوم.

ويعود محمد رمضان بقوة إلى السباق الرمضانى المقبل، ويتعاون مع المخرج محمد سامى فى المسلسل الدرامى الجديد «العمدة»، وهو من بطولة زينة وهالة صدقى وإيمان العاصى ومى كساب.

ويواصل أمير كرارة تصوير مسلسل «سوق الكانتو»، المقرر عرضه فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، بمشاركة مى عزالدين.

أما روبى فتنافس فى الموسم الرمضانى بمسلسل «حضرة العمدة»، مع كل من سميحة أيوب وبسمة وإدوارد ومحمود حافظ ونهلة سلامة.

وتكرر ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى تعاونهما من جديد، وذلك من خلال مسلسل «ضرب نار» باللهجة الصعيدية.

وتقدم النجمة يسرا وجبة درامية كوميدية اجتماعية بمسلسلها الرمضانى الجديد «حمد الله على السلامة».

ويعود مصطفى شعبان بمسلسل «بابا المجال»، الذى بدأ تصويره مع باسم سمرة وسوسن بدر ومحمود حافظ وعارفة عبدالرسول ومها نصار ورياض الخولى.

وبدأت ريهام حجاج تصوير مسلسلها الجديد «جميلة»، وهو مسلسل اجتماعى ينتمى إلى تيمة «دراما الإثارة»، بمشاركة سوسن بدر وعبير صبرى وصبرى عبدالمنعم، من إنتاج شركة «العدل جروب»، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويقدم المخرج خالد يوسف مسلسله الدرامى الضخم «سر السلطان»، وهو من بطولة النجم حسين فهمى، إلى جانب كل من أحمد فهمى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع وعدد كبير من نجوم مصر والعرب يقترب من ٦٠ فنانًا، فى أحد أضخم الأعمال خلال الموسم الرمضانى لعام ٢٠٢٣.

ويدخل طارق لطفى تجربة اجتماعية مختلفة من ١٥ حلقة، على أن يتم اختيار أبطالها خلال الفترة المقبلة، وهى تحمل اسم «مذكرات زوج»، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مريم أحمدى.

بينما يقدم خالد النبوى مسلسل «الإمام الشافعى» بمشاركة مجموعة من النجوم، بعد أن بدأ التحضير له منذ فترة طويلة، ويتم حاليًا اختيار أبطاله، وهو من تأليف مريم نعوم.

ويستعد ياسر جلال لتقديم مسلسل اجتماعى جديد مكون من ١٥ حلقة، تشاركه البطولة فيه الفنانة مى عمر، وتجرى تحضيراته حاليًا، من أجل انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

«واتش إت» تعرض «الباب الأخضر» و«ساعة صفر»

حققت منصة «واتش إت» مكانة عالية بين المنصات الرقمية خلال العام الماضى، ويسعى القائمون على المنصة لضخ الكثير من المحتوى الدرامى والسينمائى الحصرى خلال الفترة المقبلة.

وتعرض المنصة، فى ٤ يناير الجارى، فيلم «الباب الأخضر» بطولة عدد كبير من النجوم، وستحضر المنصة بقوة خلال رمضان المقبل، حيث تعرض أعمالها الخاصة إضافة إلى أعمال القنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة.

ومن الأعمال الخاصة بالمنصة، مسلسل «ساعة الصفر» وهو عمل كوميدى من ١٥ حلقة، من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، ويجرى ترشيح باقى طاقم العمل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملى.

استثمار نجاح وحدة الأفلام الوثائقية بتدشين قناة متخصصة

من ملامح العام الجديد فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية العمل على تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية.

من المقرر أن يبدأ البث التجريبى للقناة خلال شهر يناير الجارى، على أن يتم إطلاقها رسميًا فى مايو ٢٠٢٣، بعد أن جرى تعيين الإعلامى أحمد الدرينى، رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد، رئيسًا للقناة.

وبدأ الثنائى بالفعل رسم الخريطة النهائية لظهور القناة المصرية الوثائقية التى ستكون منبرًا للكثير من صنّاع الأعمال الوثائقية لمواجهة التزييف، وتسليط الضوء على قصص الأبطال والشخصيات المؤثرة.

وجاءت تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

كما تهدف الخطوة لدعم قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد النجاح الذى حققه عبر قنوات القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف، وتحقيق السبق فى عدد من الأحداث والفعاليات الهامة، إضافة إلى الاستمرار فى تطوير باقى قنوات الشركة وضخ الكثير من البرامج والأعمال على مدار العام.

برنامج ساخر جديد لـ «أحمد آدم»

تواصل الشركة المتحدة فى العام الجديد اهتمامها بالترفيه بجانب التثقيف من خلال دعم البرامج المميزة مثل «صاحبة السعادة» و«واحد من الناس» و«معكم منى الشاذلى» و«سهرانين» وغيرها، إضافة إلى دخول عدد من البرامج الجديدة منها برنامج «آدم شو» للفنان الكوميدى أحمد آدم.

نقل الفعاليات الثقافية والفنية

يشهد العام الجديد الكثير من الاحتفالات والفعاليات الثقافية التى ستنقلها الشركة المتحدة، عبر قنواتها المختلفة، تفعيلًًا لبروتوكولاتها المختلفة مع وزارة الثقافة.

ومن هذه الاحتفالات، المهرجانات الغنائية والثقافية والمسرحيات والعروض المختلفة، فضلًا عن تغطية النسخة المرتقبة من مهرجان القاهرة للدراما، بعد نجاح النسخة الأولى العام الماضى، بإدارة نقابة المهن التمثيلية.

دماء جديدة فى الإذاعات

حققت شبكة إذاعات الشركة المتحدة مكانة كبيرة للغاية خلال العام الماضى، متصدرة قوائم الاستماع بين الإذاعات، ومنها إذاعة الراديو ٩٠٩٠، وإذاعات راديو النيل «ميجا إف إم» و«شعبى إف إم» و«نغم إف إم».

ومن المقرر الاستمرار فى إطلاق دماء جديدة بالإذاعات، إضافة إلى ضخ مواد إعلامية ضخمة يقدمها كبار الإعلاميين المرموقين، إضافة إلى الكثير من الأعمال الدرامية الإذاعية خلال الموسم الرمضانى وخارجه.

توسيع الخدمات الإعلانية

عبر شركاتها المتخصصة فى الإعلان والعلاقات العامة والدعاية بكل وسائلها، تسعى الشركة المتحدة للتوسع فى تقديم الخدمات المختلفة، ومنها تنظيم فعاليات عالمية وحملات إعلانية وإدارة مواقع التواصل الاجتماعى بشكل محترف، ومن تلك الشركات «POD» و«هاشتاج ميديا» و«سينرجى أدفيرتيزينج» و«ميديا هب» وغيرها.

دعم الفعاليات الرياضية

تسعى الشركة المتحدة، عبر شركة «تذكرتى»، لتقديم صورة عالمية لعدد من الفعاليات التى تنظمها على مدار العام، من خلال فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية.

وسيتم الاعتماد على أحدث الآليات العلمية والتكنولوجية فى تنظيم تلك الفعاليات المهمة، والتى نجحت الشركة فى تقديم عدد كبير منها خلال الفترة الماضية، فضلًا عن الاهتمام بالمنتج الرياضى والمنتج الإعلامى الرياضى، عبر شركتى «بريزنتيشن» و«استادات»، وتقديم الدعم لعدد من الأندية المصرية من خلال عقود الرعاية.