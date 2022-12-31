استمرار حزمة الحماية الاجتماعية وتثبيت أسعار الكهرباء فى 2023

يحمل العام الجديد العديد من المفاجآت السارة للمواطنين، إذ يتضمن النصف الثانى من العام المالى الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ الذى يبدأ، اليوم الأحد، قرارات زيادة فى الأجور والمعاشات، واستئناف حركة الترقيات للعاملين بالدولة، واستمرار صرف المنحة الاستثنائية على بطاقات الدعم التموينى، وتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء والغاز، والإعلان عن تعيينات جديدة فى الجهات الحكومية؛ اعتبارًا من شهر يناير الجارى.

ويتصدر ملف تحسين الأجور أولويات الدولة فى المرحلة الراهنة، سعيًا لرفع مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، وما صاحبها من ارتفاعات فى أسعار مختلف السلع على المستويين العالمى والمحلى، إذ أقر المجلس القومى للأجور زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، الذين يمثلون ما يقارب ٨٠٪ من المشتغلين فى مصر، ليرتفع من ٢٤٠٠ جنيه إلى ٢٧٠٠ جنيه اعتبارًا من مرتب شهر يناير الجارى، على أن يتم بحث تطبيق زيادة جديدة تصل إلى ٣٠٠٠ جنيه أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى، وذلك بعد شهر رمضان المقبل.

ورغم ما يمثله العاملون بالقطاع الخاص من الكتلة الأكبر من المشتغلين بما يقدر بنحو ٢٢.٢ مليون شخص من إجمالى ٢٨ مليون مشتغل فى مصر، حرصت الدولة على تحسين أوضاعهم، أسوة بالعاملين بالقطاعين العام والحكومى بتعجيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من نوفمبر الماضى، فضلًا عن صرف علاوة دورية وخاصة، وعلاوة غلاء استثنائية بقيمة ٣٠٠ جنيه للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات، يستمر صرفها حتى نهاية يونيو، ومن المقرر أن تدرس الحكومة صرف زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات فى يوليو المقبل ٢٠٢٣ بنسبة تتراوح بين ١٠٪ و١٥٪.

وتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة عززت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من ٣٦١ مليار جنيه فى موازنة العام الماضى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لـ٤٠٠ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مع صرف تعزيزات مالية إضافية قدرها ٦٧ مليار جنيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التى شملت ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٣٠٠٠ جنيه شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة ٣٠٠ جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بمقدار ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص؛ بتكلفة سنوية تتحملها الخزانة العامة بنحو ٨ مليارات جنيه، وكذا دعم مرتبات العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة حتى ٣٠ يونيو المقبل.

وتشمل إجراءات الحكومة الداعمة للمواطن فى العام الجديد، استمرار صرف الزيادة الاستثنائية فى دعم التموين، إذ وجهت ٣.٣ مليار جنيه إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ١٠.٥ مليون أسرة حتى ٣٠ يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية ٨.٥ مليار جنيه، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة ستة أشهر إضافية حتى ٣٠ يونيو المقبل بتكلفة سنوية ٣.٨ مليار جنيه.

وعززت الحكومة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنحو ٣٥٥.٩ مليار جنيه فى الموازنة الحالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٣٢١.٣ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، و٢٦٣.٨ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية من ٨٧.٢ مليار جنيه لـ٩٠ مليار جنيه، ودعم المواد البترولية من ١٨.٤ مليار جنيه لـ ٢٨.٠٩ مليار جنيه.

وتشمل المفاجآت السارة، انطلاق مسابقات تعيين جديدة فى عدة جهات حكومية أبرزها وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى والرى، اعتبارًا من شهر يناير الجارى، إذ سيجرى الإعلان عن مسابقة جديدة لقبول ١٠٠٠ إمام مسجد بوزارة الأوقاف، و٢٣٨ مهندسًا بوزارة الرى، واستئناف مسابقات تعيين ٣٠ ألف معلم فى تخصصات مختلفة.