السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الحكومة: هناك أولوية للإفراج عن المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج

السفير نادر سعد،
السفير نادر سعد،

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك أولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة المقبلة للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، خاصة في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم التوافق على افتتاح أكثر من 200 شادر على مستوى المحافظات، بخلاف المنافذ الموجودة، وعرض البضائع بأسعار مخفضة وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى معارض أهلًا رمضان.

ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين، وضبط الأسواق وعودة الأسعار كما كانت.

وكشف عن تحصيل الحكومة أي غرامات تتعلق بالإفراج الجمركي على البضائع، متابعًا: "رئيس الوزراء أكد وضع خطة لسداد المتأخرات تباعًا بالتنسيق مع القطاع المصرفي".

نادر سعد مجلس الوزراء الافراج الجمركي مستلزمات الإنتاج أسعار مخفضة شهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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الحكومة: هناك أولوية للإفراج عن المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج

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