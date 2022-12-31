تخفيضات 60%.. أماكن مبادرة «كلنا واحد» فى محافظات مصر
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مد فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد» في محافظات مصر المختلفة حتي نهاية يناير 2023، لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ60% من خلال 34 سلسلة تجارية و1051 فرعا في مختلف المحافظات.
وتستعرض «الدستور» أماكن المعارض الرئيسية المقام بها «كلنا واحد» 2023 في القاهرة:
- ميدان رمسيس بالجهة الموجهة لمسجد الفتح.
- قطعة الأرض الملاصقة لنادي النخيل والمطلة على شارع «جسر السويس» بدائرة قسم شرطة أول السلام.
أماكن المعارض الرئيسية لمنافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» المرحلة 23 في الجيزة:
- قطعة الأرض الفضاء بجوار محطة الغاز بميدان الطوابق- شارع فيصل- الهرم.
- قطعة الأرض الفضاء في تقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي.
1. المحلاوي بعدد 10 فروع
2. مول القاهرة بعدد 3 فروع
3. کارفور بعدد 52 فرعا
4. العابد بعدد فرعين
5. الفيومي بعدد 1 فرع
6. أوسکار بعدد 5 فروع
7. مكتبات برناسوس بعدد 23 فرعا
8. راية ماركت بعدد 13 فرعا
9. أسواق فتح الله
10. الفرجاني بعدد 20 فرعا
11. هايبر وان بعدد 3 فروع
12. مؤسسة الأزهري للتجارة بعدد 3 فروع
13. هايبر الشرقية بعدد 2 فروع
14. إسبنيس بعدد 14 فرعا
15. أسواق عبدالله العثيم بعدد 44 فرعا
16. خير بلدنا بعدد 7 فروع
17. إکیشین بعدد 6 فروع
18. هايبر الشرق بعدد 3 فروع
19. کازیون بعدد 530 فرعا
20. هايبر بلس بعدد 1 فرع
21. مكتبات ألوان بعدد 9 فروع
22. اللولو للأسواق التجارية بعدد 3 فروع
23. مكتبات سمير وعلى بعدد 7 فروع
24. الجيزاوي ماركت بعدد 4 فروع
25. سنتر الصياد (الإسكندرية) بعدد 1 فرع
26. النساجون الشرقيون بعدد 120 فرعا
27. الفار للتجارة بعدد 6 فروع
28. بندة العالمية بعدد 4 فروع
29. خیر زمان بعدد 134 فرعا
30. هايبر القدس بعدد 1 فرع
31. هايبر نجمة هليوبوليس بعدد 3 فروع
32. مؤمن وبشار بعدد 4 فروع
33. ألفا ماركت بعدد 3 فروع
34. جملة ماركت بعدد 20 فرعا