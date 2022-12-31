دار الثقافة الجديدة تطرح رواية «نصف جاسوس» للكاتب حازم حامد الشاذلي

صدر حديثاً عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع، أحدث مؤلفات الكاتب الروائي حازم حامد الشاذلي، والتي جاءت تحت عنوان “نصف جاسوس”.

و"حازم حامد الشاذلي"، كاتب روائي وطبيب مصري. صدر له العديد من المؤلفات الأدبية التي تنوعت بين القصة القصيرة والسرد الروائي، من بينها: رواية “البحث عن أحياء” 2013 “عودة من هناك” 2014، “رواية ”دقائق بعد الثالثة" 2015 “نائب فاعل” 2015 رواية “الفالج” 2016 “حكايات آخر العمر” 2017 كتاب “ذكريات في الشلالات” 2019 رواية “الترجمان” من يكتب السيناريو، والصادرة عن دار نهضة مصر 2021. بالإضافة إلى كتابات: يوم من عمر مصر، ليلة شتوية، ومفترق طرق.

ومما جاء في رواية “نصف جاسوس”، للكاتب الروائي حازم حامد الشاذلي، نقرأ: "باختصار ستكون في القاهرة ولكن ليس بصفتك مراسل صحفي وإنما بأي صفة أخرى.. وجدنا بعد الدراسة أن الناس لا تكون على طبيعتها أمام الصحافة والإعلام عموماً، لذا تضيع الحقيقة ونحن نريد الحقيقة بدون تزويق، نريدها كاملة وبصفة مستمرة وليس في حقبة معينة أو بعد حدث معين لنكون لدينا قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار وبذلك لا يمكننا فقط معرفة الأخبار التي حدثت وإنما أيضاً نتنبأ بما سيحدث وقبل أن يعلمه غيرنا.

أطرقت برأسي ثم دفعت بالفودكا إلى جوفي مرة واحدة ثم قلت ساخرا: باختصار مستر والتر أنت تريد مني أن أكون جاسوساً؟

ضحك والتر عالياً ثم قال: إذا أردت أن تحسبها كذلك فقم الآن وسأدفع ثمن الفودكا وأنج بنفسك قبل أن تلاحقك المخابرات المصرية، أما إذا أردت أن تفهم فاجلس واستمع، لن نطلب منك أسراراً عسكرية ولا حتى استراتيجية ولا نريد بالطبع قلب نظام حكم صديق لنا ولا نريد مساعدة الصديقة إسرائيل فلها جواسيسها، اطمئن... ولكن هذه هي الصحافة الجديدة، لم تعد الصحافة مجرد خبر، فعل ورد فعل تجاه حدث معين، المسألة أصبحت أعمق من هذا، أصبحنا نبحث عما بين السطور وخلفها.