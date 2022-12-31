السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

زكى القاضى: نهدف من الحوار الوطنى الخروج بنتائج وفق إمكانيات الدولة

الأستاذ زكي القاضي،
الأستاذ زكي القاضي، الكاتب الصحفي

قال الأستاذ زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن الحوار الوطني كان دعوة صادقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رمضان الماضي، حيث يعد الحوار الوطني بمثابة الحل السحري للسماع إلى جميع فئات المجتمع والمشاركة في التنمية المجتمعية. 

إمكانيات الدولة 

وأكد القاضي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يسير وفق الاقتصاد العالمي والمحلي، حتى لا تخيب ظنون القاعدة الشعبية في هذا الحوار المجتمعي، بحيث يتم الخروج بنتائج وفق إمكانيات الدولة. 

مخرجات الحوار الوطني 

وأضاف في حديثه، أن الحوار الوطني يهدف إلى التجرد من المصلحة الشخصية والنظر إلى الوطن بشكل أولي، إضافة أنه يجب أن تكون هناك نتائج متوافقة مع أماني وطموحات الجمهور في كل القطاعات، وذلك وفق المقترحات المقدمة من قبل الجمهور. 

زكي القاضي الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطنتي اكسترا نيوز امكانيات الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

ليبيا تهدد بالانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية «سندبسط» بالغربية

«تكسير الزجاج».. أغرب عادات أهالي الإسكندرية فى الاحتفال برأس السنة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023 في محافظات القاهرة

تخفيضات 60%.. أماكن مبادرة «كلنا واحد» فى محافظات مصر

الحكومة: هناك أولوية للإفراج عن المواد الغذائية ومستلزمات الإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023