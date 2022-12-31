زكى القاضى: نهدف من الحوار الوطنى الخروج بنتائج وفق إمكانيات الدولة

قال الأستاذ زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إن الحوار الوطني كان دعوة صادقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رمضان الماضي، حيث يعد الحوار الوطني بمثابة الحل السحري للسماع إلى جميع فئات المجتمع والمشاركة في التنمية المجتمعية.

إمكانيات الدولة

وأكد القاضي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يسير وفق الاقتصاد العالمي والمحلي، حتى لا تخيب ظنون القاعدة الشعبية في هذا الحوار المجتمعي، بحيث يتم الخروج بنتائج وفق إمكانيات الدولة.

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف في حديثه، أن الحوار الوطني يهدف إلى التجرد من المصلحة الشخصية والنظر إلى الوطن بشكل أولي، إضافة أنه يجب أن تكون هناك نتائج متوافقة مع أماني وطموحات الجمهور في كل القطاعات، وذلك وفق المقترحات المقدمة من قبل الجمهور.