تعرف على جهود الطيران لتنشيط الحركة الجوية والسياحية

جاءت جهود وزارة الطيران المستمرة لتنشيط السياحة وفتح آفاق جديدة بين المطارات المصرية والسياحة الأوروبية، وكان لدعم الدولة المصرية لقطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات كونه محورًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد القومي.

شهد عام 2202 سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار تناولت عددًا من الملفات والموضوعات المهمة التي تسهم في الترويج السياحي لمصر وتعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية من خلال آليات تحفيزالطيران، وربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل وربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية، حيث عقد عددًا من الملفات الهامة فى مقدمتها آليات تعزيز التعاون لدفع مزيد من الحركة الجوية والسياحية والوصول إلى 30 مليون سائح، وتشغيل نشاط الطيران منخفض التكاليف بما يسهم في زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، وتعظيم الاستفادة السياحية لمصر خلال مختلف الفعاليات.

التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال النقل الجوي

نجح وزير الطيران من خلال العديد من اللقاءات مع سفراء العديد من دول العالم بهدف تعزيز التعاون فى مجال النقل الجوي، التقى وزير الطيران عددًا من سفراء الدول لدى جمهورية مصر العربية، منها العراق وبريطانيا والبرازيل وفرنسا وكوريا الجنوبية وسنغافورة والتشيك والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية واليابان وبلغاريا وسيراليون لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف أنشطة النقل الجوي ودعم أوجه التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الطيران حيث تم مناقشة فرص التعاون في مختلف أنشطة الطيران المدني وفتح آفاق جديدة من خلال مشروعات استثمارية مستقبلية في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط مصر بهذه الدول في مجال النقل الجوي.



حركة الطيران

تم تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوربية إلى مدينة الأقصر لتشجيع السياحة الثقافية لربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض بما يسهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلبًا أساسيًا من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

وفي إطار زيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين مصر ودول العالم استقبل مطار الأقصر الدولي أولى الرحلات التابعة لشركة Smart Wing قادمة من مدريد كما استقبل أولى رحلاتشركة Galistar من مدريد أيضا و استقبل اولى رحلات الخطوط Transavia France القادمة من باريس luxair القادمة من لوكسمبرج بعد توقف دام سنوات عدة وأولى الرحلات المباشرة لشركة "أيبيريا" الإسبانية قادمة من مطار مدريد مع بدء تشغيل رحلاتها بين مدريد والأقصر.

كما استقبل أولى رحلات الخطوط Neos Air القادمة من مالبينسا – إيطاليا استقبل مطار طابا الدولي أولى الرحلات لشركة“ LOT” قادمة من بولندا بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.

واستقبل مطار برج العرب الدولى أولى رحلات شركة" vuelling airline" من مطار أورلى بباريس وكذلك أولى رحلات من ليبيا كما شهد مطار شرم الشيخ وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية.

واستقبل مطار طابا الدولي أول طائرة قادمة من مطار كاتوفيتسا تابعة، بعد توقف دام أكثر من عامين، ووصول أولى الرحلات القادمة من إيطاليا إلى مطار مرسي مطروح بعد توقف سنتين كما تم استقبال أولى الرحلات لشركة سمارت وينجز من العاصمة التشيكية براج وأولى رحلات الطيران التابعة لشركة الطيران Neos air القادمة من مطار مالبينسا بميلانو في إيطاليا.

كما استقبل مطار أبو سمبل وفودا سياحية من جميع أنحاء العالم للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير فى مدينة أبوسمبل وهي الظاهرة الفلكية الفريدة التي ينتظرها الملايين حول العالم.

شهد مطار شرم الشيخ خلال قمة المناخ COP 27 أعلى نسبة تشغيل للرحلات الجوية حيث تم استقبال 609 رحلات تشغيل بإجمالى عدد 47731 راكبًا وشهد السادس من نوفمبر الماضي أعلى معدل تشغيل قياسي لمطار شرم الشيخ الدولي وبلغ معدل التحركات 318 رحلة بإجمالي 17431 راكبًا وصول من جميع أنحاء العالم.

جانب من الاجتماعات

جانب من الاجتماعات

جانب من الاجتماعات

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