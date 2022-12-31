السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الحياة» تغير خريطتها البرامجية احتفالًا بـ2023.. حفلات لنجوم الغناء المصرى والعربى

جريدة الدستور

أعلنت شبكة تليفزيون الحياة تغيير خريطتها البرامجية اليوم السبت، احتفالًا بالعام الجديد 2023.

وأوضحت شبكة تليفزيون الحياة أنها سوف تقدم ليلة غنائية استثنائية، تضم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الذين يجتمعون على شاشة واحدة في أضخم وأقوى الحفلات الغنائية، بداية من العاشرة صباحًا حتى منتصف الليل.

أشارت شبكة تليفزيون الحياة إلى أنه سوف تعود خريطة برامجها عبر شاشاتها بداية من غد الأحد أول أيام العام الجديد 2023.

وتضم الحفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم صابر الرباعي وكارول سماحة ومدحت صالح وراغب علامة وجنات. وتختتم الشبكة السهرة بحلقة خاصة للإعلامي عمرو الليثي مع الفنانين عمر كمال وهدى.

تنقل شبكة تليفزيون الحياة بمراسليها، صورة حية لأماكن احتفالات المصريين بالعام الجديد.

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