مدبولي: الحكومة التزمت بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية 2022

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من زيارة ميناء الإسكندرية، وطبقا لالتزام الحكومة، وتنفيذا لتكليفات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعمل نقله نوعية في الإفراج عن مختلف السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ المصرية، والتي أثرت على حركة الصناعة والتجارة، مؤكداً أن هناك متابعة دقيقة لمختلف الإجراءات التي تتم خلال عمليات الإفراج، والتي من بينها ما يتعلق بإجراءات الفحص، والتي من الممكن أن تتضمن فحصاً لعدد من المواد الخطرة، التي تستلزم إجراء فحص مشترك من جانب مختلف اللجان في وقت واحد، للإسراع بالإفراج عن مختلف الحاويات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى موافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التى تشجع وتعطى المزيد من التمكين للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه تم اتاحة هذه الوثيقة الهامة على الموقع الالكترونى لمركز معلومات مجلس الوزراء، بما يسهم فى التعرف عليها بشكل أكبر من جانب مختلف المهتمين، قائلا:"التزمت كحكومة بما أعلنته خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخراً بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بشكل رسمي قبل نهاية عام 2022".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التنفيذية الخاصة بوثيقة"سياسة ملكية الدولة"، مع موافاة فخامته بتقرير دورى عن حجم الانجاز الذى يتم فى هذا الصدد، مؤكداً أن إقرار الوثيقة يُعد خطوة مهمة، قائلا:" المجتمع الاقتصادي المصري كان يطالب بإقرار هذه الوثيقة".



