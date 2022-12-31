السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بعد خطاب البطريركية أمس.. تفاصيل 90 دقيقة جمعت بين الطفل شنودة ووالدته 

الطفل شنودة
الطفل شنودة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعض الصور ذات الطابع الإنساني، والتي تجمع بين الطفل شنودة ووالدته آمال التي زارته صباح اليوم.

ولمعرفة كواليس الزيارة، تواصل «الدستور» مع المستشار نجيب جبرائيل، عضو هيئة الدفاع في قضية الطفل شنودة، الذي قال إن الزيارة استغرقت 90 دقيقة تقريبًا، وامتلأت بالمشاعر الإنسانية الجياشة، لا سيما وأنها لم تره منذ عام ونصف العام تقريبًا.

وأشار "جبرائيل" إلى أنهم حصلوا، أمس، على خطاب من البطريركية موقّع بيد الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، ومقرر لجنة المصنفات الكنسية بالمجمع المقدس، بما يفيد بأن الطفل عُثر عليه داخل كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بمدينة النور التابعة للإيبارشية، إضافة إلى أن السيدة التي أودعته بالكنيسة هي أيضًا مسيحية الديانة.

على صعيد آخر، قال "جبرائيل" إنه تم التحقق من وجود علامة الصليب على اليد اليمنى للطفل شنودة، خلال الزيارة التي جرت صباح اليوم، ولم يُكشط ولا توجد أي محاولات لإزالته.

وعلى الصعيد القانوني، فسترفق كافة المستندات في الجلسة المقبلة، المقررة يوم 4 من شهر فبراير المقبل، لتحجز للنطق بالحكم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو متداول لشاب وفتاة يقومان بفعل فاضح أعلى كوبري

بعد خطاب البطريركية أمس.. تفاصيل 90 دقيقة جمعت بين الطفل شنودة ووالدته 

الحكومة: الأولوية فى الإفراج الجمركى خلال الفترة المقبلة ستكون للمواد الغذائية

الأردن تقرر تخفيض أسعار الوقود في يناير المقبل

رئيس الوزراء: سوق ميدان محطة مصر بالإسكندرية نموذج للتغلب على مشكلة الباعة الجائلين

رئيس الوزراء: نستهدف من أعمال تطوير الموانئ جعل مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة