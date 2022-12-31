السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية فى مجال البصريات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة العربية العالمية للبصريات بالشراكة مع الخبرات العالمية العريقة في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات وتطبيقاتها في الأنظمة الدفاعية.

وقد السيد الرئيس في هذا الإطار بتعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً والحد من الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، كما وجه سيادته كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتأهيل العملي والفني في إطار التعاون مع الخبرات العالمية العريقة وذلك لإعداد كوادر بشرية رفيعة المستوى في تلك المجالات الدقيقة والمتخصصة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

خريطة العروض المسرحية فى ليلة رأس السنة 2023 الليلة

محافظ كفرالشيخ: استمرار الحملات على الأسواق لمواجهة الغش التجارى

الإثنين.. ورشة الزيتون الأدبية تحتفي بذكرى ميلاد بيرم التونسي

جمارك الدخيلة تضبط تلاعبًا فى تصريح إفراج مؤقت صادر من الاستثمار

محافظ كفر الشيخ يوجه بإنهاء استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023