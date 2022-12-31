الرئيس السيسى يطلع على الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية فى محافظة دمياط

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في محافظة دمياط، والمتعلقة بتطوير بعض المواقع بكورنيش المحافظة على نهر النيل، التي تتضمن أنشطة خدمية وتجارية واستثمارية ومجمعات سكنية حديثة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.