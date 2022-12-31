فى نسخته الرابعة.. انطلاق فعاليات ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى الطفل، بالجامع الأزهر والتي تأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - الطفل النظيف - الطفل الفصيح" ، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

ويحاضر في ملتقى الطفل الرابع كلا من الشيخ علي حبيب الله الباحث بالجامع الازهر ، والشيخ عبد الستار الوكيل ، الباحث بالجامع الأزهر، وتدور الحلقة حول ثلاث محاول وهي الطفل الخلوق والنظيف والفصيح، ويفتتح الملتقى القارئ الصغير حمزة محمد الهنداوي، مبدع مكتب الأزهر لدعم الابتكار، والطفلة المنشدة أية هاني مصطفى ، مبدعة مكتب الأزهر لدعم الابتكار، وذلك عقب صلاة الظهر من السبت المقبل.

وفي تصريح سابق، قال الدكتور هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر ، إن ملتقى الطفل يأتي في ضوء اهتمام الأزهر الشريف بالنشء وتربيته على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الحميدة ، وتعريفهم على مبادئ وأسس الدين الإسلامي الصحيح، بمنهج أزهري معتدل.

فى سياق أخر، واصل مركز تطوير وتعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، إنجازاته في تطوير منظومته، وفي مقدمتها تطوير المناهج التعليمية وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين والكثير من الأنشطة المتنوعة للطلاب الوافدين.

تطوير البنية التحتية

وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتطوير البنى التحتية؛ تم تطوير معهد البعوث الإسلامية (رياض أطفال-ابتدائي)، و معهد البعوث الإسلامية (إعدادي-ثانوي) فتيات، و معهد البعوث الإسلامية (إعدادي-ثانوي) بنين، ومعهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها فتيات، فضلا عن تخصيص مبنى التدريب والخدمات بمدينة البعوث الإسلامية وجعله مقرا للتدريب والخدمات للطلاب الوافدين، وعقد دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمنظومة تعليم الوافدين(معلمين- إداريين-أخصائيين).

تنفيذ مسابقة مئذنة الأزهر وكأس الوافدين

وضمن انجازات عام ٢٠٢٢ قام المركز بتنفيذ مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي بشكل سنوي، وأطلق الموسم الأول لكأس الأزهر للوافدين في عدد من الألعاب الرياضية (ألعاب القوى – كرة القدم – كرة الطائرة – كرة اليد –كرة السلة –تنس الطاولة -الكريكيت).

استمرار تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين

وتنفيذًا للمبادرة الاستراتيجية الخامسة، تم تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين استمر المركز في تطوير المناهج الدراسية للطلاب، وإعداد سلسلة التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما عمل المركز على استحداث برنامج كبار السن والذي يستهدف الطلاب الوافدين الأكبر من (30) عامًا، الراغبين في دراسة اللغة العربية وعلوم الشريعة وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي، وأطلق التقويم الإلكتروني عن بعد للطلاب الراغبين بالدراسة بالأزهر.

تدشين ملتقى للطلاب ووحدة للدعم النفسي

دشن مركز تطوير الوافدين هذا العام الملتقى الدائم لاتحادات الطلاب الوافدين بمقر المركز، وعقد اللقاءات مع أعضاء الاتحادات بشكل دوري، كما دشن وحدة الدعم النفسي وتطوير الذات؛ وذلك للاهتمام بالرعاية النفسية للطلاب الوافدين.