المرتل أنطوان برسوم لـ«الدستور»: لا ألحان لرأس السنة الميلادية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال المرتل أنطوان برسوم، خريج معهد الأنبا مكسيموس للألحان والتسبحة الكنسية، إن الكنيسة القبطية لم تعين طقسا يخص احتفالاتها برأس السنة نظرًا لوقوعها بشكل مستديم ضمن شهر كيهك الذي يطغى عليه الطقس والنغمة الكيهكي، لذلك لا توجد الحان تخص رأس السنة الميلادية وتصلي الكنيسة بنفس الطقس الكيهكي الذي بدأته منذ يوم 1 كيهك.

وأشار في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أن اقرب طقس ترتقبه الكنيسة هو الطقس الفرايحي الذي ستعيد به بعد أسبوع حيث احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد.

هذا ويقول البابا الراحل شنودة الثالث عن بدء العام الجديد في كتابه كيف نبدأ عاما جديدا، إن كثيرون من الروحيين يحاسبون أنفسهم في مناسبات معينة: قبل الاعتراف والتناول مثلًا، أو في نهاية كل يوم، أو بعد عمل معين يحتاج إلي فحص من الضمير. أما جلسة الإنسان في نهاية العام، فهي حساب إجمالي أو حساب عام، يتناول فيه الحياة كلها، ربما يفحص الخطايا المتكررة والمسيطرة في حياته.

الخطايا التي تكاد تكون عنصرًا ثابتًا في اعترافاته، ونقطة ضعف مستمرة في حياته. ويفحص ما هي أسبابها ودوافعها، وكيف يمكن أن يتخلص من هذه الأسباب، وكيف يحيا بلا عثرة. إن الله عليه العمل الأكبر في تخليصه، ولكن لا شك أن هناك عملًا من جانبه كإنسان لابد يعمله، ليكون في شركة مع الله، وقد يفحص الإنسان صفاته الشخصية التي يتميز بها.

وماذا ينبغي من هذه الصفات أو يستبدل بغيره؟ وهل تحولت بعض الخطايا إلي هادات له، أو إلي طباع أو صفات ثابتة.. كإنسان مثلًا، أصبحت في صفاته حساسية زائدة نحو كرامته، فهو يغضب بسرعة لأي سبب يحس أنه يمس هذه الكرامة.. وصار هذا فيه، أو صفة ثابتة.. وهو محتاج أن يغير هذا الطبع، ويتخلص من هذه الحساسية، ويصير واسع لطيفًا ومحتملًا.. هنا يفحص الصفة كلها مجرد عارضة من قصص غضبه.. ليت جلستك مع نفسك تكون مرآة روحية لك.. تعطيك صورة عن نفسك، صورة طبيعية تمامًا بغير رتوش، بغير دفاعا بغير تبرير، بغير مجاملة للذات، بغير تدليل للذات. إنك قد تتأثر إذا كشفك إنسان وأظهر لك حقيقتك، التي قد يجرحك معرفة الناس لها. ولكن لا تكون في مثل هذا التأثر، إذا ما كشفت نفسك بنفسك، لكي تعرفها فتصلحها. ولكي تكشف أمراضها فتعالجها. لذلك فلتكن جلستك مع نفسك، مثل أشعة تعطي صورة حقيقة للداخل، وتكشف ما يوجد فيه.