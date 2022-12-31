الأقباط يحتفلون برأس السنة بترانيم التراث وأشهرها «لا أنسى عامًا»

ينتظر الأقباط سنويًا فترة الاحتفال برأس السنة الميلادية، للاحتفال بأجواء الترانيم التي تتسم بها هذه الفترة، فموسيقى الكريسماس والعام الجديد، من الطف الموسيقات التي تتغنى بها كورالات الكنيسة على مدار العام.

ويعتبر من أشهر ترانيم الكنيسة في فترة رأس السنة، هي ترنيمة كللت السنة بجودك، والمستوحاة من النص الانجيلي: "كَلَّلْتَ السَّنَةَ بِجُودِكَ، وَآثارُكَ تَقْطُرُ دَسَمًا." (مز 65: 11)، وتقول كلمات الترنيمة: " كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسماً كل القلب يشيد حمدك وتهلل نفسي ترنماً

1- لك ينبغي التسبيح يا مخلصي المسيح ولك تهدي القلوب حبها الحق الصحيح وتغني لإسمك وتذيع برك وتعلي مجدك وسط ذا الكون الفسيح.

2- طوبى للذي تختار كيما يسكن الديار حيث ترتوي النفوس من ينابيع غزار يا رجاء اليائسين يا عزاء البائسين يامنجي الساقطين من مهالك الشقاء.

3- يامهدئ البحور حينما الموج يثور فتخاف الأرض من آية الرب الجسور يا مثبت الجبال بقواك ذا الجلال يامحقق الآمال حينما القلب يخور.

هذا ويزيد عليها شهرة ترنيمة تراثية اسمها لا انسى عاما قد مضى تقول كلماتها:

لا أنسى عاماً قد مضى يفيض بالحب .. واللطف والعناية والعطف من ربي

ولا أنسى أنني كنت بين يديه وقد حملني.. كما يحمل الآب ابنه على صدره الحنان

لا أنسى يوماً مد لي ربي يد النجاة.. ولا كيف قلبي حله يسوع من علاه

لا أنسى حب فادي رغم كل العناد.. وكم تمهل حينما ضعفٌ علي ساد

لا أنسى كيد أعدائي وبُغضة الأشرار.. وكيف قد أنقذني يسوع ربي البار

لا أنسى حصناً صار لي بربنا الحبيب.. وكم شرور قُهرت بالدم والصليب

وأخيرًا لا يخلو بيتًا قبطيًا من ترنيمة "سنين طويلة مضت" والتي تقول:

سنين طويلة مضت والرب معتني بىَّ وكل يوم محمول علي الأذرع الأبدية.. ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قايدني.

ملك الملوك يا يسوع يا سيد الأسياد.. نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد.. واتملى فيك بعنىَّ يا يسوع يا غالي غلىَّ.

يسوع سباني بحبه والقلب بقى فرحان وعد يجينا بمجده وتنتهي الأحزان.. تبقي السما كلها لىَّ أجمل ما فيها فادىَّ.

قرب يجينا يسوع ياخدنا علي السحاب ويمسح الدموع وتنتهي الأتعاب.. نسعد في الأبدية نفرح أفراح سماوية

ملك الملوك يا يسوع يا ربنا المجروح نفوسنا في اشتياق أن تمتلئ بالروح.. وتفيض يا رب على بمواهبك الروحيةَّ.