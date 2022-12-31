السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مدير تيرانس: في نهاية العام نتذكر الدينونة ونهاية حياتنا

اثناسيوس فهمي
اثناسيوس فهمي

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بآخر أيام العام.

قال القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، في تصريح له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في نهاية السنة نتذكر الدينونة ونهاية حياتنا (أواخرنا) عندما يأتي المسيح في مجده ويجلس على كرسي مجده، ليجمع مختاريه من أطراف الأرض ليكونوا ماثلين أمامه مع جميع الشعوب.

فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، حينئذ يقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، فالحملان تسرع الخطي نحو قطيع المختارين إلى مركز البر، والجداء تنجذب إلي المضاد، فيأخذ الحملان عن يمينه ليرثوا الملكوت المعد لهم منذ تأسيس العالم مع كل مباركي الآب السماوي، ليحظوا بشركة فرح سيدهم مكتوبين في السموات ولا تمحي أسماءهم، لانها معروفة ومكتوبة ومسجلة عنده في السماء، مع الذين انساقوا وانحازوا لعمل النعمة ولخطة الله من أجل خلاصهم، فحسبوا أهلًا للنجاة، ونالوا نصيبًا وميراثًا سماويًا.

إنه أيضًا زمن قيامة الأموات ليدانوا، لان الديان العادل سيدين الأحياء والأموات.. آتى وأجرته معه وسيجازي كل واحد كما يكون عمله.. ونحن في نهاية العام نطلب إليه ان يحسبنا مع أصحاب الساعة الحادية عشر، حسب وعده بأنه سيعطي اسمًا، أمجد بما لا يقاس.. لكل خائفي اسمه.

فليجعلنا الله أهلًا للنجاة كي نعمل ما دام نهارًا كما وضع هو هذه القاعدة مكملين توبتنا وجهادنا القانوني، ونخدم الذين يحتاجون إلى خدمتنا في العالم، كأننا في سوق نتاجر لنربح الملكوت، ونكون عن يمين الديان العادل، لينظر إلينا الله نظرة الرحمة والتحنن ولا يطرحنا علي شماله بل يجعلنا بنعمته مع المفديين، فنكون بلا خوف ولا عثرة ولا وقوع في دينونة عند مجيئه ،واليوم نناديه  يارب اجعل أواخرنا أفضل من أوئلنا، وساعدنا كي نوجد في رضاك إلى النفس الأخير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

ليبيا تهدد بالانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

وزير الاتصالات يتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية «سندبسط» بالغربية

«تكسير الزجاج».. أغرب عادات أهالي الإسكندرية فى الاحتفال برأس السنة

تخفيضات 60%.. أماكن مبادرة «كلنا واحد» فى محافظات مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023 في محافظات القاهرة

القبض على المتهم بقتل شقيقته فى أسوان.. وإيداع الجثة بالمشرحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023