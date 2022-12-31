مدير تيرانس: في نهاية العام نتذكر الدينونة ونهاية حياتنا

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بآخر أيام العام.

قال القمص اثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، في تصريح له بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في نهاية السنة نتذكر الدينونة ونهاية حياتنا (أواخرنا) عندما يأتي المسيح في مجده ويجلس على كرسي مجده، ليجمع مختاريه من أطراف الأرض ليكونوا ماثلين أمامه مع جميع الشعوب.

فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، حينئذ يقيم الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، فالحملان تسرع الخطي نحو قطيع المختارين إلى مركز البر، والجداء تنجذب إلي المضاد، فيأخذ الحملان عن يمينه ليرثوا الملكوت المعد لهم منذ تأسيس العالم مع كل مباركي الآب السماوي، ليحظوا بشركة فرح سيدهم مكتوبين في السموات ولا تمحي أسماءهم، لانها معروفة ومكتوبة ومسجلة عنده في السماء، مع الذين انساقوا وانحازوا لعمل النعمة ولخطة الله من أجل خلاصهم، فحسبوا أهلًا للنجاة، ونالوا نصيبًا وميراثًا سماويًا.

إنه أيضًا زمن قيامة الأموات ليدانوا، لان الديان العادل سيدين الأحياء والأموات.. آتى وأجرته معه وسيجازي كل واحد كما يكون عمله.. ونحن في نهاية العام نطلب إليه ان يحسبنا مع أصحاب الساعة الحادية عشر، حسب وعده بأنه سيعطي اسمًا، أمجد بما لا يقاس.. لكل خائفي اسمه.

فليجعلنا الله أهلًا للنجاة كي نعمل ما دام نهارًا كما وضع هو هذه القاعدة مكملين توبتنا وجهادنا القانوني، ونخدم الذين يحتاجون إلى خدمتنا في العالم، كأننا في سوق نتاجر لنربح الملكوت، ونكون عن يمين الديان العادل، لينظر إلينا الله نظرة الرحمة والتحنن ولا يطرحنا علي شماله بل يجعلنا بنعمته مع المفديين، فنكون بلا خوف ولا عثرة ولا وقوع في دينونة عند مجيئه ،واليوم نناديه يارب اجعل أواخرنا أفضل من أوئلنا، وساعدنا كي نوجد في رضاك إلى النفس الأخير.