المارونية في سابع أيام الميلاد: الكرم والقربان في القداس مثالًا لطفل المزود

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم، برئاسة المطران جورج شيحان، بحلول اليوم السابع للميلاد.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أيّها الإخوة، أنتم مجتمعون اليوم كي تسمعوا كلمة الله المتجسّد، ها هوذا الربّ يُعدّ لنا ما هو أفضل: اليوم، قد أعطيَ لنا ليس فقط أن نسمع كلمة الله بل أن نراه.

سوف نراه ان ذهبنا الى بيت لحم كي نرى هذه الكلمة، هذه البشرى التي أنجزها الربّ والتي يعرضها علينا لأنّه هنالك صعوبة أكبر أن نؤمن بما نسمع دون أن نراه، كذلك إن الربّ وهو الذي يتكيّف مع ضعفنا، فبعد أن جعل كلمته مسموعة، قد جعلها منظورة بل تُلمس في يومنا هذا، لذلك فإن الشهود الأوّلين لهذا السرّ قد استطاعوا أن يُعلنوا: "ذاك الَّذي كانَ مُنذُ البَدْء ذاك الَّذي سَمِعناه ذاك الَّذي رَأَيناهُ بِعَينَينا ذاكَ الَّذي تَأَمَّلناه ولَمَسَتْه يَدانا مِن كَلِمَةِ الحَياة. لأَنَّ الحَياةَ ظَهَرَت فرَأَينا ونَشهَد ونُبَشِّرُكمِ بِتلكَ الحَياةِ الأَبدِيَّةِ الَّتي كانَت لَدى الآب فتَجلَّت لَنا".