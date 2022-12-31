من هو البابا انسطاسيوس الذي يحتفل الأقباط بذكراه في آخر أيام العام؟

تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عام 2022، لتبدأ عاما جديدا وهو 2023.

وفي نفس اليوم أيضًا تحتفل الكنيسة بذكرى نياحة البابا انسطاسيوس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم من سنة 611 م تنيح الاب القديس أنسطاسيوس السادس والثلاثون من باباوات الإسكندرية.

كان هذا الأب من أكابر الإسكندرية ، وكان في أول أمره رئيسًا على الديوان، ثم صار فيما بعد قسًا على كنيسة الثغر الإسكندري، واختير للبطريركية، فاهتم بالكنائس اهتمامًا زائدًا، ورسم أساقفة وكهنة على الجهات الخالية، وشيد عدة كنائس، واستعاد من الملكيين ما كانوا قد اغتصبوه، لأنه كان محبوباً منهم لعلمه وفضله وتقواه، وأرجع كثيرين منهم إلى الإيمان الأرثوذكسي، ولما مات ملك القسطنطينية، وشي بعض الأشرار إلى خليفته إن البطريرك لما رسم حرم الملك وأمانته، فغضب الملك وأرسل إلى والي الإسكندرية إن يسلم إلى أولوجيوس بطريرك الروم كنيسة قزمان ودميان وأوقافها، فخزن الأب من ذلك كثيرًا، غير أن الرب عزاه من ناحية أخرى.