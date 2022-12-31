السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في آخر أيام العام.. تذكار الملاك غبريال المبشر

الكنيسة
الكنيسة

تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عام 2022، لتبدأ عاما جديدا وهو 2023.

وفي نفس اليوم أيضًا تحتفل الكنيسة بتذكار الملاك الجليل غبريال المبشر.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في هذا اليوم تذكار رئيس الملائكة غبريال المبشر، وتكريس كنيسته في مدينة قيسارية وظهور العجائب بها. 

هذا الملاك هو الذي أرسل إلى العذراء بالبشارة الكريمة، ولما آتى إليها قال لها: "السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك" وهو الذي بشر زكريا بولادة يوحنا المعمدان، فبمقدار ما لهذه البشري من فرح وسرور كذلك يجب علينا إن نجتمع في عيده بنية صالحة ، متوسلين إليه إن يشفع فينا أمام الله ليحفظنا من فخاخ الشيطان، وينعم علينا بالخلاص من خطايانا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو أعمال منافية للآداب عبر فيسبوك

محمد رمضان عن لقاء منى الشاذلى: «حلمت إنى أقعد قدام أهم إعلامية فى مصر»

هاجر الشرنوبى تستقبل العام الجديد بعقد قرانها (صور)

لماذا كان 2022 عام التقلبات السعرية فى الطاقة؟.. خبير يُجيب

احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023 بكنائس الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته