في آخر أيام العام.. تذكار الملاك غبريال المبشر

تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم عام 2022، لتبدأ عاما جديدا وهو 2023.

وفي نفس اليوم أيضًا تحتفل الكنيسة بتذكار الملاك الجليل غبريال المبشر.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في هذا اليوم تذكار رئيس الملائكة غبريال المبشر، وتكريس كنيسته في مدينة قيسارية وظهور العجائب بها.

هذا الملاك هو الذي أرسل إلى العذراء بالبشارة الكريمة، ولما آتى إليها قال لها: "السلام لك أيتها الممتلئة نعمة الرب معك" وهو الذي بشر زكريا بولادة يوحنا المعمدان، فبمقدار ما لهذه البشري من فرح وسرور كذلك يجب علينا إن نجتمع في عيده بنية صالحة ، متوسلين إليه إن يشفع فينا أمام الله ليحفظنا من فخاخ الشيطان، وينعم علينا بالخلاص من خطايانا.