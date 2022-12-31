السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا والصغرى بالقاهرة 10

طقس الغد لطيف نهارا
طقس الغد لطيف نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 50% تقريبًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

كفرالشيخ 20 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 25 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 12

وادي النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 10

سيوة 19 9

العريش 20 12

رفح 20 11

الطور 22 11

كاترين 16 4

رأس سدر 22 12

نخل 19 3

طابا 20 12

نويبع 21 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 8

بني سويف 20 8

المنيا 20 7

أسيوط 20 6

سوهاج 20 8

قنا 21 9

الأقصر 22 9

أسوان 23 11

الوادي الجديد 21 9

أبوسمبل 22 10

أبورماد 23 14

رأس حدربة 23 15

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 28 20

المدينة المنورة 25 17

الرياض 18 9

المنامة 21 18

أبوظبي 24 18

الدوحة 23 17

الكويت 18 8

دمشق 11 2

بيروت 18 13

عمان 11 5

القدس 12 7

غزة 19 12

بغداد 17 5

مسقط 24 19

صنعاء 24 8

الخرطوم 31 17

طرابلس 19 11

تونس 22 11

الجزائر 20 6

الرباط 21 9

نواكشوط 31 16

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

العظمى الصغرى

أنقرة 9 4-

إسطنبول 14 6

إسلام آباد 18 2

نيودلهي 18 6

جاكرتا 28 24

بكين 4 7-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 1

أثينا 18 6

روما 18 8

باريس 13 9

مدريد 15 8

برلين 16 10

لندن 12 5

مونتريال 4 1-

موسكو 4 2-

نيويورك 14 6

واشنطن 15 2

أديس أبابا 22 9

إرتفاع الموج الأرصاد الجوية الحرارة المتوقعة غدا السواحل الشمالية الغربية الحرارة المتوقعة الظواهر الجوية القاهرة الكبرى والوجه البحرى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات غدًا

موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. وباقي الإجازات الرسمية في شهر يناير

قناة السويس تهدي السفن العابرة «معبودة القمر» احتفالًا بالعام الجديد

حصاد وزارة التخطيط 2022.. خطة المواطن وحد أدنى لأجور القطاع الخاص أبرز الإنجازات

«شى» يدعو للوحدة مع دخول الصين مرحلة جديدة من سياسة كورونا

ميناء بورسعيد يستعد لاستقبال المكتبة العائمة.. ووقت مخصص لـ«قادرون باختلاف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة