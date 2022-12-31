الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة على مدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 50% تقريبًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

كفرالشيخ 20 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 25 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 12

وادي النطرون 20 12

مطروح 19 12

السلوم 18 10

سيوة 19 9

العريش 20 12

رفح 20 11

الطور 22 11

كاترين 16 4

رأس سدر 22 12

نخل 19 3

طابا 20 12

نويبع 21 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 14

مرسى علم 23 14

الفيوم 20 8

بني سويف 20 8

المنيا 20 7

أسيوط 20 6

سوهاج 20 8

قنا 21 9

الأقصر 22 9

أسوان 23 11

الوادي الجديد 21 9

أبوسمبل 22 10

أبورماد 23 14

رأس حدربة 23 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 28 20

المدينة المنورة 25 17

الرياض 18 9

المنامة 21 18

أبوظبي 24 18

الدوحة 23 17

الكويت 18 8

دمشق 11 2

بيروت 18 13

عمان 11 5

القدس 12 7

غزة 19 12

بغداد 17 5

مسقط 24 19

صنعاء 24 8

الخرطوم 31 17

طرابلس 19 11

تونس 22 11

الجزائر 20 6

الرباط 21 9

نواكشوط 31 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 9 4-

إسطنبول 14 6

إسلام آباد 18 2

نيودلهي 18 6

جاكرتا 28 24

بكين 4 7-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 12 1

أثينا 18 6

روما 18 8

باريس 13 9

مدريد 15 8

برلين 16 10

لندن 12 5

مونتريال 4 1-

موسكو 4 2-

نيويورك 14 6

واشنطن 15 2

أديس أبابا 22 9