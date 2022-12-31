السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس حزب الغد مهنئا الرئيس بالعام الجديد: نتمناه عاما مليئا بالاستقرار

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

تقدم المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية وشركاء الوطن الإخوة الأقباط وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية وجموع الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، متمنيا أن يكون عاما مليئا بالرخاء والنمو والتنمية والاستقرار.

وقال موسى مصطفى إن العام الماضي رغم الصعوبات والتحديات الجسام من أزمات اقتصادية ووباء وأزمات مناخ وتغيرات كبيرة على المستوى العالمي، إلا أننا شهدنا أمنا واستقرارا وعدم تأثر، وهو أمر يحسب للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي.

وأضاف موسى مصطفى موسى، أنه يتعين علينا أن نعمل ونجتهد كثيرا في القادم ونكون على قلب رجل واحد في دعم الدولة ومؤسساتها لتكملة مسيرة العطاء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي.

وأشار موسى مصطفى إلى أننا نحتاج أن نعمل بشكل أكبر اقتصاديا من خلال أفكار ورؤى وسياسات خارج الصندوق لمواجهة الأوضاع الاقتصادية التي لن تكون سهلة خلال المرحلة المقبلة.

البابا تواضروس الثاني الرئيس السيسي العام الميلادي الجديد القوات المسلحة المصرية اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المهندس موسي مصطفي موسي النائب نادر يوسف نسيم

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