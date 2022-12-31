السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مساعد رئيس «المؤتمر»: نثق في القيادة السياسية للعبور من الأزمات الراهنة

سامح لطفي
سامح لطفي

تقدم اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، بخالص التهاني والتبريكات للقيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية وكافة الأجهزة والجهات المعنية وشركاء الوطن الإخوة الأقباط بالعام الجديد متمنيا أن يكون عاما مليئا بالرخاء والنمو والتنمية والاستقرار في كافة النواحي والمجالات.

وأكد لطفي، في بيان له: «أمامنا عمل كثير في كافة النواحي خاصة الاقتصادية في ظل أزمة راهنة ومتوقع أن تستمر موضحا أنه يثق في قدرة القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي والجهات المعنية على عبور أية أزمات وتحديات».

وقال لطفي إن مصر حققت العديد من الإنجازات العام الماضي واستطاعت أن تفرض نفسها عربيا وإقليميا وإفريقيا ودوليا متمنيا لها مزيدا من استمرار الرخاء والعطاء والخير والسلام والتنمية تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وهنأ النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة، والشرطة المصرية، وجموع الشعب المصري العظيم، بقرب حلول العام الميلادي الجديد، معربا عن أمنياته للوطن بعام سعيد.

وقال نسيم، في بيان تهنئته، إن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت جمهورية جديدة ومختلفة عن كل ما سبق طوال العقود الماضية، فهي جمهورية جديدة حقيقية تقوم على مشاريع قومية ضخمة وفي كل المجالات.

وأضاف وكيل دينية الشيوخ، أنه وإذا يتمنى عاما سعيدا جديدًا للقيادة السياسية، فإنه يهنىء مصر بقيادة الرئيس السيسي، والذي حافظ على الأمن والآمان والاستقرار فيها وجنبها المخاطر والاضطرابات، لافتا إلى أن السنوات القليلة الماضية، شهدت سيلاً من المشروعات العملاقة التي فاقت قدرات الكثير من المتابعين، لنثبت للعالم أن مصر ستبقى دولة رائدة قائدة، تلتف حول رئيسها وتنفذ معه مشروع حلمها الكبير والتطلع للمستقبل.

الجيش والشرطة الرئيس السيسي العام الميلادي الجديد القوات المسلحة المصرية اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اللواء سامح لطفي النائب نادر يوسف نسيم

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