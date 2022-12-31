المشدد والغرامة لمتهم بإحراز وتعاطي الأفيون في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطى الأفيون بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا وأحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية عندما تبلغ لرئيس مباحث مركز المنشأة بنشوب مشاجرة، فانتقل على الفور إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وتم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 31 جرامًا من مخدر الأفيون بقصد التعاطي، وبمواجهته اعترف بالواقعة.