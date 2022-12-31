الجراب الواقي.. مكملات ضرورية للهاتف لحمايته من التلف والتكسير

في العصر الحديث، تكبر شاشات الهواتف الذكية وتجعلك أكثر عرضة لإصلاح شاشة الهاتف أكثر من أي وقت مضى، ويتحول معظم مصنعي الهواتف المحمولة الرائدين في السوق نحو شاشات العرض الخالية من الحواف، وهذا يعني تقليل حواف الهاتف قدر الإمكان للسماح بمساحة أكبر لشاشة أكبر.

نظرًا لأن معظم الشركات المصنعة تختار تضمين شاشات أكبر في أجهزتها الرئيسية، فإنها تصبح أكثر عرضة لتلف الشاشة والإصلاحات، وفي حالة أجهزة iPhone على وجه الخصوص، تكون الشاشة حساسة للغاية لدرجة أنه حتى السقوط من ارتفاع رمزي يمكن أن يتسبب في حدوث تصدع كبير في الشاشة وسيجبرك على إصلاح الشاشة أو استبدالها.

وبحسب موقع “ask computers”، فهذه بعض الخيارات التي يمكنك من خلالها حماية شاشة هاتفك الثمين من التحطم أو التصدع.

استخدام الجراب الواقي من الصدمات:

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا وفعالية لمنع هاتفك من التصدع هي استخدام غلاف ممتص للصدمات، ومع التقدم التكنولوجي، توصلت العديد من الشركات إلى حقائب واقية قوية وموثوقة لكل طراز تقريبًا من الشركات المصنعة للهواتف الرئيسية، وهذا بسبب زيادة الحاجة والطلب على أغطية الهاتف الوفير

عادة ما يكون هناك نوعان من الحالات المتاحة في السوق، واحد هو أنيق وخفيف، وهذه الحالات جيدة فقط بما يكفي لحماية الهاتف من الخدوش الطفيفة ويمكن أن تقلل بالكاد الضرر الناجم عن السقوط الشديد، وآخر لا يتمتع بمظهر جيد ولكن يتمتع بجودة بناء جيدة وقوية، وقد يضيفون المزيد من الوزن إلى هاتفك، لكنه سيمتص أقصى ضرر عندما تسقط هاتفك من ارتفاع معقول إلى حد ما، فيتم امتصاص صدمة السقوط من خلال الحواف شديدة التحمل التي يتم تثبيتها على حواف الهاتف من خلال غلاف ممتص الصدمات.

استخدام واقيات الشاشة الزجاجية:

هناك طريقة رائعة أخرى لحماية هاتفك الذكي من التلف الذي يلحق بشاشته عند إسقاطه، وذلك من خلال استخدام واقيات الشاشة الزجاجية.

استخدام Pop Sockets:

في الآونة الأخيرة، أثبتت Pop sockets أنها أداة رائعة لتثبيت هاتفك بقوة أكبر، ومن المؤكد أن Pop sockets ستقلل من خطر إسقاط هاتفك، خاصةً أثناء إرسال الرسائل النصية أو التقاط صورة شخصية، فالمقابس المنبثقة هي بدائل بلاستيكية يتم تثبيتها في الجزء الخلفي من هاتفك، ولديهم قاعدة دائرية وجذع مرن وقرص أنيق، ويمكنك استخدام إصبع واحد أو إصبعين للإمساك بمقبس البوب ​​المتصل بهاتفك، وستشعر على الفور بقبضة أفضل بكثير على هاتفك.

استخدام الجلد لقبضة إضافية:

في حين أن غالبية كبار مصنعي الهواتف الذكية يتحولون نحو إدراج الزجاج مرة أخرى في هواتفهم، فإن بعض طرازاتهم أصبحت أكثر انزلاقًا وغير مريحة جدًا وسهلة الحمل، ومن أفضل الطرق لإضافة المزيد من الإمساك بهاتفك من خلال إضافة مظهر على هاتفك، كما أثبتت الأسطح أنها مفيدة للغاية عندما يتعلق الأمر بإضافة قبضة إضافية لهاتفك.

بصرف النظر عن جعل هاتفك يبدو أنيقًا للغاية، ستشعر بمزيد من الراحة والسهولة أثناء حمل هاتفك، ولكن من المؤكد أنه يضيف لمسة من الذوق إلى هاتفك، وقد وجد أن الأشخاص يستخدمون الجلود في كثير من الأحيان في الآونة الأخيرة، ما يكفي من القول عن التحسينات في المظهر الذي سيجلبه الجلد لهاتفك.

استخدام حامل هاتف السيارة:

كم مرة نسقط هواتفنا عند محاولة استخدامها أثناء قيادة سيارتنا؟ لقد رأينا الكثير من الحالات التي يسقط فيها الأشخاص هواتفهم أثناء محاولتهم استخدامها في سياراتهم، وفي أغلب الأحيان، ينتهي الأمر بالمستخدم إلى كسر شاشة هاتفه، ولتجنب سقوط هاتفك في هذه السيناريوهات، نوصي باستخدام حامل هاتف السيارة، كما أن استخدام هاتفك الخلوي أثناء قيادة سيارتك مخالف للقانون، بمساعدة حامل هاتف السيارة، ستتمكن من استخدام هاتفك لأغراض التنقل والموسيقى وما إلى ذلك دون المخاطرة بإسقاطه.

إنها أداة أخرى رخيصة جدًا لتقليل مخاطر سقوط هاتفك وانتهاء بكسر الشاشة، ويمكنك العثور على حوامل هواتف سيارات رخيصة جدًا في متجر ملحقات الهواتف المحمولة القريب منك، أو حتى في متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.