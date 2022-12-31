توقعات 2023.. ترشح بايدن ووقف الحرب الروسية وأزمة كهرباء طاحنة في أوروبا

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تنبؤات لبعض كتابها البارزين بشأن العام الجديد 2023 والتي كانت ما بين احتمالية وقف إطلاق النار الدائم في الحرب الروسية الأوكرانية إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة الفيدرالية ومستقبل العملات المشفرة والوضع الاقتصادي في أوروبا.

وقف إطلاق النار في حرب روسيا وأوكرانيا

بداية قال الكاتب في الصحيفة "توني باربر"، إنه من غير المحتمل أن تتحقق شروط وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، ناهيك عن تسوية سلمية رسمية في عام 2023.

وتابع أنه لا يمكن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبول وقف إطلاق النار الذي يترك أوكرانيا دون الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في فبراير واستعادة تلك الأراضي سوف تتطلب أسلحة ويبدو أن الغرب غير راغب في توفيرها بينما تحاول روسيا إعادة تجميع صفوفها وتستعد لشعبها لحرب طويلة.



انقطاع التيار الكهربائي في أوروبا

فيما قال الكاتب في الصحيفة "ديفيد شيبارد"، إنه من المتوقع انقطاع التيار الكهربائي في أوروبا خاصة في أوقات الشتاء القارس، معتبرا أن الشتاء القادم هو التحدي الأكبر وعلى الرغم من أن مواقع تخزين الغاز أوشكت الآن على الاكتمال، إلا أن إعادة تعبئتها في الربيع سيكون صعبًا.

وتابع أنه في عام 2022، كانت تدفقات الغاز الروسي كاملة إلى حد كبير حتى يونيو في عام 2023 ستكون قريبة من الصفر وسوف يكافح الغاز الطبيعي المسال لتغطية النقص.

الوصول لعتبة الاحترار 1.5 درجة مئوية

قالت الكاتبة “بيليتا كلارك”، إنه من غير المتوقع حدوث ذلك ولكن قد يحدث في بدايات 2024، حيث ارتفعت درجة حرارة الكوكب بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية، بمقارنة متوسط درجات الحرارة في 2011-20 بأواخر القرن التاسع عشر، وبنسبة لا تقل عن 1.2 درجة مئوية في السنوات الفردية الأخيرة.

الاحتياطي الفيدرالي يخفض أسعار الفائدة

قال مارتن وولف، إنه من المتوقع ألا يبدأ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، كما يتوقع السوق أن يبلغ معدل الأموال الفيدرالية ذروته عند 4.9 في المائة في النصف الأول من عام 2023 ثم ينخفض إلى 4.7 في المائة في سبتمبر و 4.4 في المائة في ديسمبر.

جو بايدن يترشح للرئاسة مرة أخرى

قالت" كورتني ويفر" إنه من المحتمل للغاية أن يترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن للرئاسة وإن كان عمر الرئيس عقبة كبيرة، وسيكون بايدن 81 عاما بحلول انتخابات 2024، و82 عندما يحدث التنصيب في 2025.

بعد عام وافر من التشريعات وأداء ديمقراطي أفضل من المتوقع في الانتخابات النصفية، ربما لا يزال بايدن أفضل فرصة للديمقراطيين للتمسك بالبيت الأبيض.

توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب

قال “إدوارد لوس”: نعم هناك ما لا يقل عن أربعة مجالات من المخاطر الاستقصائية المحتملة للرئيس السابق محاولة ترامب عكس انتخابات 2020، واحتفاظه بوثائق سرية في منزله في مارلاجو Mar-a-Lago، وضغطه على مسؤولي جورجيا للعثور على "الأصوات المفقودة" والإدارة المزورة من منظمة ترامب.