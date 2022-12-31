افتتاح مشروع إعمار 150 منزلا بقرى مركز الواسطى في بني سويف

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم السبت، مشروع إعادة إعمار 3 قرى بمركز الواسطى، ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان وشركة المراسم الدولية، والذي نفذته الجمعية ضمن خطتها لتطوير القرى وتحسين بيئة السكن فيها فى إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".

وتفقد المحافظ عددا من المنازل بقرية الديابية،التى شهدت مراسم افتتاح المشروع، إذ تضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المنازل من حيث تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، حيث بلغ إجمالي المنازل المطورة والتي تسليمها 150 منزلا بواقع 70 منزلا بقرية الميمون، و30منزلا بقرية صفط الشرقية، و50 منزلاً بقرى كوم إدريجة وإدريجة والديابية.

وأعرب المحافظ عن سعادته الكبيرة بمشاركة الأهالى فرحتهم بمنازلهم الجديدة، مشيرا إلى أن سعادة ورضا المواطن هى الهدف الرئيس لمجهودات الحكومة، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها مفتاح التطور والإنجاز وهى النهج الذى دعا إليه الرئيس السيسي لتكاتف وتضافر جميع الجهود الرسمية والأهلية لخدمة المجتمع، لافتاً إلى أهمية الدور الذى تلعبه جمعية الأورمان فى تطوير وتحسين الخدمات والمرافق بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية فى سبيل دعم وتنمية القرى الأشد احتياجا فى محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية ترحب بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية فى سبيل دعم وتنمية القرى الأشد احتياجاً فى محافظات الجمهورية بصفة عامة ومحافظات الصعيد على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن التعاون الجديد والهادف الى تنمية القرى الأكثر احتياجاً يأتى فى إطار مشروع الأورمان الرائد لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجالتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء فى هذا المجال لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا فى أفضل صورة ممكنة.

وأوضح محمد الزلقي، المستشار القانوني لشركة المراسم الدولية، أن افتتاح اليوم يعتبر إحدى ثمار البروتوكول المبرم مع الأورمان ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول ، حيث سبق وأن تم إعمار وتأهيل 135 منزلاً بالمرحلة الأولى وتم تسليمها وافتتاحها " أغسطس الماضي"، ليصل إجمالي المرحلتين إلى 285 منزلا، وذلك في إطار التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصاً منها على الاضطلاع بدورها الدائم لخدمة المجتمع بتوجيه تبرعاتها ومساهماتها لصالح العديد من الجهات الخيرية غير الهادفة للربح، مؤكدا على استمرارية التعاون لتقديم الدعم لأهالينا الأكثر احتياجاً بصعيد مصر.