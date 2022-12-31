لو فاتك التريند|وفاة الإعلامية الأمريكية باربرا والترز.. وتفاصيل إصابة مصطفى شوبير

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز

تصدر رحيل المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل الكثير.

وتوفيت المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، محاورة القادة والزعماء وأول نجمة تلفزيونية في الولايات المتحدة عن عمر 93 عامًا بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار عقود، للمزيد اضغط هنا.

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بقطع في غضروف الركبة.

وأوضح «عبدالحفيظ» أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة، للمزيد اضغط هنا.

خريطة احتفال DMC بليلة رأس السنة.. حماقي في سهرة خاصة مع إسعاد يونس

أعدت شبكة قنوات DMC خريطة مميزة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، فمن المقرر أن تبدأ في الثامنة من مساء اليوم وعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “العيلة دي” بطولة النجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، للمزيد اضغط هنا.

محمد رمضان ونجوم «الدوم» ضيوف «CBC» فى ليلة رأس السنة

أعدّت شبكة قنوات "CBC" خريطة مميزة للاحتفال بليلة رأس السنة 2023، من خلال استضافة عدد من النجوم والشباب على مدار اليوم، وخلال التقرير التالي نرصد أبرز ملامح الخريطة اليوم، للمزيد اضغط هنا.

«ميرور» تكشف موعد الظهور الأول لـ رونالدو مع النصر السعودى

كشفت التقارير الصحفية عن الظهور الأول المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر السعودي، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن، أمس الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، للمزيد اضغط هنا.