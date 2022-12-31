السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|وفاة الإعلامية الأمريكية باربرا والترز.. وتفاصيل إصابة مصطفى شوبير

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز

باربرا والترز

تصدر رحيل المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل الكثير.

وتوفيت المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، محاورة القادة والزعماء وأول نجمة تلفزيونية في الولايات المتحدة عن عمر 93 عامًا بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار عقود، للمزيد اضغط هنا.

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير ومدة غيابه

مصطفى شوبير

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بقطع في غضروف الركبة. 

وأوضح «عبدالحفيظ» أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة، للمزيد اضغط هنا.

خريطة احتفال DMC بليلة رأس السنة.. حماقي في سهرة خاصة مع إسعاد يونس

حماقي وإسعاد يونس

أعدت شبكة قنوات DMC خريطة مميزة للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، فمن المقرر أن تبدأ في الثامنة من مساء اليوم وعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “العيلة دي” بطولة النجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، للمزيد اضغط هنا.

محمد رمضان ونجوم «الدوم» ضيوف «CBC» فى ليلة رأس السنة

محمد رمضان

أعدّت شبكة قنوات "CBC" خريطة مميزة للاحتفال بليلة رأس السنة 2023، من خلال استضافة عدد من النجوم والشباب على مدار اليوم، وخلال التقرير التالي نرصد أبرز ملامح الخريطة اليوم، للمزيد اضغط هنا.

«ميرور» تكشف موعد الظهور الأول لـ رونالدو مع النصر السعودى

كريستيانو رونالدو

كشفت التقارير الصحفية عن الظهور الأول المحتمل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه الجديد النصر السعودي، بعد انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن، أمس الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، للمزيد اضغط هنا.

باربرا والترز الاهلى مصطفى شوبير إصابة مصطفى شوبير رأس السنة حماقى إسعاد يونس محمد رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

بدء تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات غدًا

موعد إجازة عيد الشرطة 2023.. وباقي الإجازات الرسمية في شهر يناير

«شى» يدعو للوحدة مع دخول الصين مرحلة جديدة من سياسة كورونا

قناة السويس تهدي السفن العابرة «معبودة القمر» احتفالًا بالعام الجديد

حصاد وزارة التخطيط 2022.. خطة المواطن وحد أدنى لأجور القطاع الخاص أبرز الإنجازات

ميناء بورسعيد يستعد لاستقبال المكتبة العائمة.. ووقت مخصص لـ «قادرون باختلاف»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة