السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط «مهتز نفسيا» طعن 9 مواطنين في الطريق العام بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على شاب مهتز نفسيا، يشتبه في قيامه بحوادث طعن باستخدام السلاح الأبيض لعدد من الأشخاص بمناطق سيدي بشر والسيوف ومحسن وخورشيد ومناطق أخرى بنطاق المحافظة، ما أثار حاله من الرعب والذعر بين المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 وتلقت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء خالد البروي، عدد من البلاغات بقيام شخص مجهول بطعن عدد من المواطنين لا يعرفونه، بمناطق متفرقة في الإسكندرية، ووصل عددهم إلى 9 أشخاص على الأقل، مستخدما سلاح أبيض "مطوة"، وتسببه في جروح قطعية كادت أن تودي بحياة أحدهم، خاصة في مناطق سيدي بشر والشيوخ ومحسن وخورشيد، على الفور جرى تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بالمديرية. 

وباستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات بمحيط الأماكن التي شهدت حوادث طعن جرى التوصل إلى المتهم، وتبين أنه يدعي محمد .ع.م، 21 سنة، تم تحديد مكانه بنطاق قسم شرطة المنتزه ثالث وألقي القبض عليه.

وتبين أن المتهم مريض نفسي ومهتز نفسيا نتيجه لتعرضه لصدمه عصبية وسبق أن احتجز بمستشفى المعمورة للطب النفسي، تم حجز المتهم بقسم المنتزة ثالث بعد تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي الـ الأج أدت ارة إسكندر اقل

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