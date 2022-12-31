السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفعيل مكتب خدمة المواطنين بأمانة مركز سمسطا في بني سويف

الاجتماع
الاجتماع

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز سمسطا في بني سويف، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لبحث شكاوى المواطنين من أبناء المركز، ومقترحاتهم،  بحضور النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بسمسطا، في إطار توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

وخلال اللقاء، أعلن أمين عام الحزب استقبال مكاتب خدمة المواطنين بحزب مستقبل وطن شكاوى المواطنين يومين أسبوعيا، على أن يكون لقاء النواب بالمواطنين داخل مقر الحزب يوم من كل أسبوع، فضلا عن تفعيل دور أمانة الشؤون القانونية بالمراكز من خلال عمل مكتب مساعدة قضائية داخل أمانات الحزب لتبني حالات غير القادرين.

وطالب "العمدة" بتنظيم ندوة لأمانة الزراعة والري لتوعية المزارعين بأهمية مشروع المليون ونصف فدان وتسليط الضوء على الأراضي المتاحة وسبل الاستثمار بها.

واستمع النائب حسام العمدة لعدد من الشكاوى والمقترحات في عدد من القطاعات المختلفة لدراستها وعرضها على الوزارات المعنية لحلها.
 وفى سياق آخر، نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، بالتعاون مع أمانة مركز سمسطا، قافلة طبية مجانية، اليوم الجمعة، بقرية "معجون" بمركز سمسطا، وقعت الكشف الطبي على 464 مواطن، مع توفير العلاج بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، وإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب في المحافظة، والدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة.

وذلك تحت إشراف  الدكتور محمد بكري الخولي، أمين شئون الصحة والسكان بالمحافظة، وأحمد سليمان، أمين الحزب بمركز سمسطا، وحضور الدكتور عمر الخواجة بأمانة الصحة بالمحافظة، وطه روبي أمين شئون الصحة والسكان بالمركز، وبمشاركة تنظيمية لعددًا من اعضاء هيئة المكتب والوحدة الحزبية بالقرية.

أشرف رشاد الشريف الصحة والسكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أمين حزب مستقبل وطن خدمة المواطنين سمسطا

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وائل لطفي

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