توفيق أوضاع 70 منشأة طبية خاصة وضبط 169 أخرى مخالفة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشات الطبية الخاصة، ضمن الحملات التي تنظمها المديرية بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، بهدف إحكام الرقابة على المنشات الطبية الخاصة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، تواصل تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم المرور على 433 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، حيث تم ضبط عدد 169 منشأة مخالفة وتحرير 27 محضر غلق ادارى لمنشأت طبية خاصة مخالفة وتحرير 4 محاضر أدوية.

من جهته، قال الدكتور محمد حسن، مدير ادارة العلاج الحر، إن إجمالي المنشآت الطبية الخاصة التي تم ترخيصها بلغ 35 منشأة طبية، كما تم لإنذار 37 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع، وأن عدد المنشأت التي تمكنت من توفيق الأوضاع بلغت 70 منشأة بالإضافة إلى فحص 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد عقد اجتماعاً لبحث تظلمات عدد من الأكاديميات والكيانات غير المرخصة، والتي تم إغلاقها مؤخرا، تنفيذاً للتكليفات الصادرة من السيد الدكتور وزير التعليم العالي، ضمن جهود لجنة الضبطية القضائية، في مداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ناقش المحافظ السبل القانونية لتوفيق أوضاع تلك الأكاديميات والكيانات، وذلك لضمان دخولهم ضمن الإطار الرسمي للدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأمير زيدان، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، وعدد من ممثلي تلك الأكاديميات والكيانات.