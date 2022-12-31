مصرع عجوز صدمته سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي في القليوبية

لقيّ عجوزٌ مصرعه بعد أن صدمته سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي السريع أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بدفنه وسؤال قائد السيارة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، في محافظة القليوبية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بشخص أثناء عبوره الطريق، وتوفي في الحال.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وانتقل المقدمان محمد فتحي، رئيس مباحث المركز ومحمد شداد، رئيس وحدة مرور طوخ، وتبيَّن أنه أثناء سير السيارة ميكروباص رقم "ع ق ط" 7296 قيادة "محمد م م" 43 سنة، سائق بالطريق فوجىء بشخص يُدعى "مسعد ا س" 69 سنه يعبر الطريق عند منطقة المرور دائرة المركز فصدمه ولقي مصرعة في الحال، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.