ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية)، لاتهامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه)، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

وهو الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ(1,5مليون جنيه).