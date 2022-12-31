السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه

جريدة الدستور

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى بشر بالإسكندرية)، لاتهامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (1,5 مليون جنيه)، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

وهو الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ(1,5مليون جنيه).

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«ميرور» تكشف موعد الظهور الأول لـ رونالدو مع النصر السعودى

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 1.5 مليون جنيه

الداخلية تستعيد سيارتين مسروقتين فى حملات أمنية

18 جلسة لمجلس الأمناء.. حصاد «الحوار الوطنى» فى 2022

وزير الاتصالات: تنفيذ 100% من المشروعات الرقمية بقرى «حياة كريمة» فى الغربية

ضبط عصابة لسرقة المواد البترولية في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة