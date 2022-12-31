السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه فى مطروح والإسماعيلية

مخدرات
مخدرات

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دوائر (مركزى شرطة القصاصين والإسماعيلية – قسم شرطة مطروح) بنطاق محافظتي (الإسماعيلية، مطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام- الأمن المركزي) ومديريتى أمن (الإسماعيلية – مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بطريق (القاهرة – الإسماعيلية) دائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات - مبلغ مالى– هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات - مبلغ مالى– هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – كمية لمخدر الأفيون - مبلغ مالى– هاتف محمول)، و ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عنصر إجرامى) حال استقلاله دراجة نارية "دون لوحات" بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات- مبلغ مالى) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بحوالى (1,700,000) مليون وسبعمائة ألف جنيه.

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وائل لطفي

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