السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل نجله بقليوب

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بذبح نجله بقرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالضبط، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز قليوب، وجود جثة لشاب مذبوح بالعقد الثاني من العمر يدعى "عبدالله" يبلغ من العمر 17 عاما مقيم شارع القصاص بقرية ميت حلفا دائرة المركز، كما تبين أن الأم والأب منفصلان، وكانت الأم محجوزة ليلة الواقعة في المستشفى مع الشقيق الأصغر للمجني عليه لمرضه، وعندما عادت إلى المنزل اكتشفت تلك الجريمة، وصاحت في الشارع تصرخ مرددة: أبوه ذبحه، كما تبين أن المتهم كان دائم الشجار والخلاف مع المجني عليه ووالدته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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