السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط عصابة تسرق المواشي في المنيا

عصابة تسرق المواشي
عصابة تسرق المواشي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا بقيام 6 مجهولين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يستقلون سيارتين "ربع نقل" بالدلوف لداخل مزرعة بدائرة المركز، وتكبيل مالك المزرعة و8 عمال وسرقة (48 رأس ماشية - 6 هواتف محمول) خاصين بمالك المزرعة والعمال بالإكراه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 8 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط ( عدد 7 أشخاص منهم) كما أرشدوا عن ( 39 رأس ماشية) وكذا السيارتين والأسلحة النارية (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وقرروا بنفوق (9) رؤوس ماشية أخرى من المسروقات، وتخلصهم من الهواتف المحمولة بإلقائها بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

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