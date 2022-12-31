السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تستعيد سيارتين مسروقتين فى حملات أمنية

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من (مواطنين، مقيمين بدائرة القسم) بتضررهما من (سايس "لديه معلومات جنائية"، ومالك جراج، مقيمين بدائرة القسم)، لقيام الأول بسرقة سيارتين من داخل جراج ملك الثاني، وبمواجهة الأخير نفى علمه بملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن الأول وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله وحيازته مفاتيح السيارات المتواجدة اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة السيارتين المُشار إليهما، وفى سبيل ذلك استعان بالأخير فى تنفيذ مخططه، وقاما بالاستيلاء على السيارتين باستخدام المفاتيح الخاصة بهما، وأثناء سيره بإحدى السيارتين بنطاق محافظة البحيرة متوجهًا لمحل سكنه تعطلت منه فتخلى عنها، وتم العثور عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، حال استقلاله السيارة الأخرى المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين، واتهماهما بالسرقة.

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وائل لطفي

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