السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات بـ383 مليون جنيه في حملات أمنية خلال أسبوع

حملات أمنية
حملات أمنية

نجحت الداخلية في ضبط أطنان من المواد المخدرة المتنوعة «هيروين وحشيش وبانجو وأقراص مخدرة وأفيون واستروكس»، بلغت قيمتها نحو 383 مليون جنيه، خلال أسبوع، وذلك إطار الحملات الأمنية لمواجهة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية قبل رأس السنة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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