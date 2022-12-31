السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 35 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بمركز فوه بكفر الشيخ

أرز شعير
أرز شعير

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، من ضبط كمية من الأرز الشعير في مضربين بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت الحملة من ضبط 35 طن أرز في مضربين دون ترخيص بمركز فوه، لحجبها عن التداول، وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وسبق ضبط 131 طن أرز في حملات تموينية بمدن وقرى المحافظة، في مخازن غير مرخصة، لبيعها في السوق السوداء، بأسعار مغالى فيها، وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات على الأسواق، لضبط المخالفين من التجار، ومنع الاحتكار، بالإضافة التفتيش بالمخازن والمضارب، لضبط كميات الأرز، والتي حجبها أصحاب تلك المخازن والمضارب من التداول في الأسواق، بغرض بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مباحث التموين الأرز الشعير محافظة كفر الشيخ النيابة أرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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